Očkování „po aljašsku“. Distribuce vakcíny by se bez kmenových vůdců neobešla

Navzdory své rozlehlé geografické rozloze a nehostinnému podnebí se Aljaška řadí mezi jeden z prvních amerických států, které dostaly do distribuce vakcínu proti onemocnění covid-19. Významnou úlohu v rozvozu vakcíny ale sehrálo místní „domorodé“ obyvatelstvo, které je na zdejší drsné podmínky zvyklé. Od začátku dubna obdrželo více než 42 procent všech obyvatel Aljašky ve věku nad šestnáct let alespoň první dávku vakcíny. Distribuci do jednotlivých lokalit zajistila letadla a psí spřežení.