Brambory jsou lepší stavební materiál než lidská krev. „Hvězton“ je ideální hmota na Marsu

Analýza, která vyšla v odborném časopise Open Engineering, ukazuje, že bramborový cement je dvakrát pevnější než beton, který používáme u normálních staveb na Zemi. Mohl by tedy mít potenciál i pro použití mimo naši planetu. A hlavně by se dal na Rudé planetě snadno vyrobit; starší studie totiž už prokázaly, že by se na ní daly opravdu pěstovat brambory, přesně jako předpovídal film (a kniha) Marťan.

Autoři studie odhadují, že z pouhých 25 kilogramů dehydratovaných brambor by šlo vyrobit téměř půl tuny hvěztonu – to je množství, ze kterého by se dalo získat asi dvě stě cihel. Na výstavbu klasického rodinného domku by přitom bylo odhadem zapotřebí asi 7500 takových cihel.

K čemu je to dobré

Při cestách do vesmíru je nejdůležitější, aby byl náklad co nejlehčí – každý kilogram se kvůli vysoké ceně za dopravu na oběžnou dráhu vyvažuje zlatem. Proto vědci hledají, jak na jiných tělesech naší sluneční soustavy stavět tak, aby bylo nutné transportovat tam co nejméně hmoty. V tomto případě by se jednalo vlastně jen o sadbové brambory, z nichž by pak hlavní přísada vyrostla sama – stačilo by z úrody jen získat škrob. Sůl by pak šla získat ze slz nebo potu lidských astronautů.