Předkové lidí byli vynalézaví, ukazuje nález nástrojů starých 1,5 milionu let

Soubor nástrojů objevených v Tanzanii a vyrobených před 1,5 milionu let z kostí slonů a hrochů označují vědci za technologický průlom pro lidskou evoluční linii. Jde podle nich o důkaz systematické výroby z jiného materiálu než kamene u předchůdce lidí, konkrétně člověka vzpřímeného (Homo erectus), napsala agentura Reuters.

Sedmadvacet nástrojů objevených na archeologickém nalezišti v rokli Olduvai pravděpodobně podle výzkumníků vytvořili zástupci tohoto raného předchůdce lidí s podobnou tělesnou stavbou, jako má náš druh Homo sapiens.

Nástroje dlouhé až 37,5 centimetru měly různé podoby, některé byly ostré či odolné. Podle výzkumníků je mohli předci lidí používat k různým účelům včetně porcování zvířat ke konzumaci.

Využívání nástrojů předznamenávalo úsvit techniky. Nejstarší kamenné nástroje jsou nejméně 3,3 milionu let staré. Doklady používání kostěných nástrojů datovaných do doby před dvěma miliony let jsou sporadické, ale nálezy v rokli Olduvai představují nejranější příklad systematické výroby takových „pomůcek“.

Zručný člověk vzpřímený

U nástrojů z kostí archeologové zároveň našli několik kusů kamenného náčiní z přibližně stejné doby. Podle výzkumníků bylo rozšíření sady nástrojů o náčiní z kostí důležitým momentem. Odráželo kognitivní vývoj a rostoucí technické dovednosti předků moderních lidí stejně jako poznání, že zvířata mohou být nejen zdrojem masa, ale i surovin.