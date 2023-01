Před devadesáti lety se pokusili fašisté v Brně o ozbrojený puč. Přepadení kasáren ale selhalo

V následné prudké, ale krátké přestřelce jeden z útočníků padl (a později zemřel). To stačilo k tomu, že se útok rozpadl a selhal. Někdy v této době uprchl z kasáren velitel akce Kobsinek.

Ve strážnici došlo k potyčce, když se dozorčí důstojník kasáren praporčík Josef Janoušek pokusil uniknout a vyhlásit poplach. Dokázal utéct až na ubikace technické roty, ale tam ho pučisté dohnali a rozespalým vojákům zabránili v odporu. O několik minut později dokázal ale Janoušek utéct znovu. A tentokrát prchal do budovy poddůstojnické školy, kde nařídil troubit poplach.

Cíl si nevybrali náhodou, protože někteří z nich, včetně Kobsinka, v kasárnách sloužili. Přepadení začalo 22. ledna v 0:30 hodin. Útočníci vyzbrojení revolvery, noži a boxery pronikli do areálu kasáren, obsadili strážnici u hlavní brány a poté i skladiště zbraní, kde se zmocnili pušek a nábojů. Tam byl těžce raněn střelou do břicha dozorčí technické roty vojín Jindřich Kindermann.

Nebyl tedy už u toho, když přepadeným vojákům přispěchala na pomoc policie. Část útočníků sice uprchla, asi třetina z nich ale byla zajištěna na místě. Kolem druhé hodiny ranní už panoval v kasárnách klid, přesto o půl hodiny později zazněly ze Špilberku čtyři dělové výstřely, které znamenaly vyhlášení poplachu pro celou brněnskou posádku. Výsledkem „puče“ byl tedy jeden mrtvý útočník a po jednom těžce a lehce zraněném na obou stranách.

V obavách, že by nemuselo jít o ojedinělou událost, provedly úřady i armáda v dalších dnech řadu bezpečnostních opatření. Do vězení se brzy dostali skoro všichni útočníci, jedině vůdce a organizátor přepadení Kobsinek ze sítí vyklouzl a přes Vídeň unikl do Jugoslávie.