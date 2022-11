Emise oxidu uhličitého budou letos rekordní. Snižují je jen dva regiony: Evropa a Čína

Pokud totiž přetrvají současné úrovně emisí, existuje asi padesátiprocentní šance, že globální oteplení během pouhých devíti let přesáhne úroveň jednoho a půl stupně, což je hodnota, jejíž překročení povede k hlubším projevům dopadů změny klimatu a posunu klimatu naší planety do neprozkoumaného teritoria. V něm hrozí mimo jiné i zhroucení složek klimatického systému, tedy například zánik korálových útesů, pevninských ledovců nebo amazonského pralesa, zejména s pokračujícím oteplením.

Řešení existuje

Aby se podařilo splnit cíle Pařížské dohody a oteplení se zastavilo mezi 1,5 a 2,0 °C (ale blíže k 1,5 stupně), mělo by lidstvo začít snižovat emise oxidu uhličitého v každém roce alespoň o 1,4 miliardy tun CO 2. Do roku 2050 by se tak mohlo dostat k nulovým emisím.

Tedy každý rok by se mělo dosáhnout podobného meziročního snížení, jaké nastalo v už zmíněném roce 2020 v důsledku epidemie covidu-19, která vedla k útlumu průmyslu i dopravy.

Půda přestává oxid uhličitý pohlcovat

Stále platí, že zhruba polovinu emisí z atmosféry pohltí oceány a půda, nicméně vzhledem k pokračující změně klimatu se tato jejich schopnost snižuje – u oceánů asi o čtyři procenta, u půdy dokonce o 17 procent za posledních 10 let. A toto snížení schopnosti absorpce se bude zřejmě dál zvětšovat.