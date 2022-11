Antimalarika přestávají fungovat, varuje WHO. Přišla proto s novou strategií

V Africe zatím taková rezistence prokázaná nebyla a léčba proto zůstává vysoce účinná. Podle WHO ale existují některé znepokojivé signály: v několika zemích chybí údaje a je třeba dále vyhodnotit protichůdné poznatky o účinnosti ACT.

Dopady mohou být zlé

Afrika je na ACT závislá, takže by selhání léčby mohlo mít velmi závážné důsledky. „U léků proti malárii nemáme tolik možností,“ upozorňuje Dorothy Achuová, nová vedoucí týmu WHO pro tropické nemoci a nemoci přenášené vektory pro africký region WHO. „V současné době máme k dispozici pouze kombinovanou léčbu nekomplikované malárie na bázi artemisininu. Jakékoli ohrožení těchto léků by tedy mohlo vést ke spoustě případů a úmrtí, čemuž se samozřejmě chceme vyhnout,“ dodala.

Epidemiologové o tomto potenciálním problému ví už déle. Již v roce 2016 vědci z Imperial College London modelovali případné dopady rozsáhlé rezistence vůči artemisininu i partnerskému léku v Africe. Podle tohoto scénáře by – dle odhadů – došlo k nárůstu počtu případů malárie o 16 milionů ročně. Přibylo by přitom zhruba 360 tisíc závažných případů vyžadujících hospitalizaci – což by následně vedlo k téměř 80 tisícům úmrtí na malárii ročně navíc.

Jak vypadá nová strategie

Nová strategie WHO vychází ze zkušeností získaných z minulých globálních plánů a doplňuje stávající strategie, včetně širšího úsilí o reakci na antimikrobiální rezistenci. Jejím cílem je minimalizovat hrozbu a dopad rezistence vůči antimalarikům v Africe prostřednictvím čtyř pilířů:

posílit dohled nad účinností antimalarik a rezistencí vůči nim

optimalizovat a lépe regulovat používání diagnostiky a terapie s cílem omezit tlak na léčiva prostřednictvím preventivních opatření

reagovat na rezistenci omezením šíření parazitů rezistentních vůči antimalarikům

stimulovat výzkum a inovace s cílem lépe využívat stávající nástroje a vyvíjet nové nástroje proti rezistenci vůči antimalarikům

Všechny tyto zásahy vyžadují silné zdravotnické systémy a investice do primární zdravotní péče, které jsou základem každé úspěšné reakce na malárii.

Afrika je malárií nejvíce zasažená

Subsaharská Afrika nese téměř celou světovou zátěž malárie, podle odborných odhadů se jí roku 2020 týkalo 96 procent případů malárie a úmrtí na ni; přibližně čtyři z pěti těchto úmrtí připadají na děti mladší pěti let.