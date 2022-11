Mrtvé velryby tvoří v temnotě oceánů ostrovy hojnosti

Přirozený proces recyklace velrybího těla začíná na hladině, v okamžiku, kdy mírumilovný obr umírá. A tady začíná první záhada – věda toho o přirozeném umírání velryb ví jen málo. Smrt k nim přichází vlivem lidské činnosti, ať už je to lov, srážky s loděmi, nebo zapletení do rybářských sítí. Ale jak vypadá přirozený konec?

„Poté, co se kosatky nasytí, přiláká krev pozornost velkých žraloků, jako je například žralok bílý, ale kolem mrtvoly se začnou hemžit i menší druhy. Celistvost velrybího těla je narušená, zmizí vnitřní orgány, plíce prasknou a tělo se přestane ve vodě vznášet,“ pokračuje Heinrich.

Obří krvácející mršina pak začne klesat dolů, směrem k temnotě. Postupně se potápí do stále chladnějších vrstev vody, do níž proniká méně a méně světla – do světů, které obývají tvorové specializovaní na získávání živin, které sem padají shora.

V těchto šerých ekosystémech žijí tvorové příliš bizarní na to, aby se dali srovnat se zvířaty, která známe. „Některé z těchto ryb mají orgány vydávající světlo, včetně těch, které připomínají lampiony zavěšené na dlouhých tyčích. Jiné mají tlamy větší než jejich těla, tlamy plné dlouhých jehlovitých zubů. Žijí tam samice, které mají své samce přichycené na vlastním těle, po celý život zakouslé do jediného místa, jako paraziti. Je to adaptace na složitost hledání partnerů, které je v našem světlém světě nepředstavitelné,“ pokračuje biolog.

Tito tvorové si z mrtvého těla ukousnou každý svoje sousto, další kusy masa už začínají samy odpadávat, jak velryba ztrácí soudržnost. V hloubkách pod 150 metrů už je taková tma, že zde nemůže probíhat fotosyntéza. Přestože jsme zvyklí na to, že tento proces je základem veškerého života na Zemi, v rozsáhlých částech oceánu to neplatí. Formy života obývající tyto vrstvy jsou odkázané na to, co spadne shora – anebo na to, co samy zabijí.