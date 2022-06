Covidová varianta BA.5 umí unikat imunitě. Šíří se teď v Česku

Už v květnu vědci popsali, že BA.4 a BA.5 mají společný původ s dřívějšími kmeny omikronu, nejpravděpodobnější je možnost, že jde o „potomky“ varianty BA.2. Podobnost je dokonce tak vysoká, že v některých testech se dá BA.5 s BA.2 zaměnit, což by mohlo mít vliv na podcenění toho, jak rychle se novější verze viru šíří.

Počet nakažených bude mít samozřejmě i vliv na to, kolik skončí v nemocnicích a zemře. I to se bude pravděpodobně v jednotlivých zemích lišit. Přesto, že v Jihoafrické republice byl velký počet nakažených těmito variantami, zaznamenala tato země jen malý nárůst hospitalizací a úmrtí.

A v důsledku toho se bude velikost vln BA.4 a BA.5 v jednotlivých místech lišit. „V některých zemích to může být pět procent, ale v jiných až třicet procent,“ prohlásil Althaus pro odborný časopis Nature. „Vše závisí na profilu jejich imunity.“

Na základě nárůstu BA.5 ve Švýcarsku Althaus odhaduje, že se tam nakazí asi patnáct procent lidí. Různé země ale budou mít tentokrát možná až dramaticky rozdílný průběh i načasování této vlny. Ve hře je totiž nyní velký počet proměnných: roli hraje jak proočkovanost populace, tak i načasování třetí dávky, ale také to, kdy a jak danou zemi naposledy nějaká větší covidová vlna zasáhla.

Mimo Jihoafrickou republiku ale už zaznamenávají výraznější dopady vln BA.4 a BA.5 i další země. V Portugalsku, kde je proočkovanost velmi vysoká (přes 90 procent), je úroveň úmrtí a hospitalizací spojená s poslední vlnou podobná jako v případě první vlny omikronu – průměrně tam denně umírá na covid zhruba 30 až 40 lidí, v posledních dnech začal počet úmrtí lehce klesat. Dosavadní maximum této vlny se nicméně nedá ani vzdáleně srovnat s předchozími variantami, to umíralo denně až tři sta lidí.

Jedním z vysvětlení tohoto rozdílu by mohla být demografická situace v Portugalsku, kde žije výrazně starší populace než v Jižní Africe. Významnou roli může hrát i rozdíl v imunitě. Očkovaná je asi polovina Jihoafričanů, ale většina populace tam už covid prodělala, velká část dokonce vícekrát.

Kombinace překonané nákazy a očkování mohla podle epidemiologů vytvořit velmi silnou hráz, která poskytuje účinnou ochranu před závažným onemocněním, zejména u starších lidí, u nichž je největší pravděpodobnost, že byli očkováni.

Spousta otázek

Důležitá je i otázka, jestli způsobuje BA.5 horší průběh nemoci než starší varianty omikronu. O tom se zatím moc neví, vědci mají k dispozici pouze jednu experimentální studii, která prokázala, že BA.4 a BA.5 vyvolávají u laboratorních zvířat horší onemocnění a účinněji se šíří v plicních buněčných kulturách. To by naznačovalo i horšímu průběhu nemoci u lidí, ale zatím to nelze potvrdit.

Proti této variantě samozřejmě i nadále pomáhají klasická epidemiologická opatření, jako je nošení roušek nebo respirátorů, větrání a dodržování dostatečné vzdálenosti mezi lidmi, ale pandemická únava tomu zřejmě zabrání, domnívá se Topol.

Pomohly by podle něj i boostery, tedy posilující dávky očkování. Ukázalo se totiž, že u osob ve věku nad padesát let dochází k podstatnému – asi čtrnáctinásobnému – snížení úmrtnosti, pokud dostali čtvrtou dávku vakcíny. Tento údaj vychází ze dvou studií, americké a izraelské.