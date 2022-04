Kyjev, nebo Kyjiv? Na Ukrajinu, nebo v Ukrajině? Čeština reaguje na politické změny

V angličtině se začal pro ukrajinské hlavní město používat název Kyiv místo původního pojmenování Kiev, které vychází z ruštiny. Také v češtině se objevuje někdy výraz Kyjiv, místo zažitého Kyjev. Je to ale správné?

Podle Ústavu pro jazyk český se název Київ z ukrajinské cyrilské abecedy do češtiny opravdu správně přepisuje jako Kyjiv. Jak dokládají data jazykovědců, toto endonymum (tedy podoba zeměpisného jména v jazyce původu, v tomto případě přepsaná do latinky) se ale v českých textech téměř nevyskytuje.

V češtině se totiž užívá vžité a navíc oficiálně standardizované slovo, jímž je počeštěné pojmenování Kyjev. Je to tedy podle pravidel češtiny jediná spisovná forma, kterou je možné použít. Jenže její používání přináší i větší výhody, než je pouhá tradice. Z jazykového hlediska je výhodná zejména s ohledem na neproblematické skloňování. Pokud by se totiž mělo slovo Kyjiv správně skloňovat, muselo by se to řídit také tím, jak je tomu v ukrajinštině. A to by bylo pro češtinu dost problematické.