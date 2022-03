Hongkong nezvládá covidovou vlnu. Roste počet mrtvých, čínské vakcíny moc nepomáhají

Hongkongská správa nařídila povinné otestování všech obyvatel. Podle agentury Reuters se ve velkoměstě téměř denně upravují opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Lidé se proto obávají, že nakonec dojde i na úřady dosud odmítanou celoplošnou uzávěru.

Lidé umírají, nemocnice nestíhají

Celkem bývalá britská kolonie od počátku pandemie zaznamenala 470 tisíc nakažených, převážnou většinu z nich od začátku letošního roku. Za poslední dva týdny s covidem-19 zemřelo okolo 1800 lidí, zejména starších. Nákaza se totiž rozšířila v pečovatelských domovech. Počet úmrtí se dramaticky zvyšuje, například 4. března covidu podlehlo za den 188 obyvatel města.

Nápor nemocných zahltil hongkongský zdravotnický systém, píše Reuters, nedostatek pracovníků je i ve veřejné dopravě, obchodech, lékárnách nebo listovních službách. Podle zdravotnických analytiků se Hongkong potýká se dvěma základními problémy. Čínské vakcíny, které má většina obyvatel, nejsou příliš účinné proti hospitalizaci, a to zejména u seniorů, ale ještě horší je, že zejména u starších lidí je míra vakcinace nízká.

Ve městě je naočkováno přes 80 procent dospělých, ale právě u seniorů je situace úplně odlišná. Podle vládních údajů pouze 43 procent seniorů ve věku 80 let a více dostalo alespoň jednu dávku vakcíny. Podle Karen Grepinové z Hongkongské univerzity je to sice více než 22 procent na začátku ledna, ale stále to nestačí k ochraně nejohroženější části populace.

„V domovech pro seniory jsou stále neočkovaní lidé, a to je prostě časovaná bomba,“ dodává Gilespiová.

Rozdělené rodiny, kritika úřadů

Rodiče v Hongkongu jsou při současné vlně epidemie covidu-19 odloučeni od svých dětí, které mají pozitivní test na koronavirus. I to je jeden z důvodů, proč si úřady města pod čínskou správou vysloužily ostrou kritiku. Podle některých se na nápor infekcí dostatečně nepřipravily, píše agentura AFP.

„Řekla jsem, že budu spát na chodbě, na zemi, kdekoliv,“ uvedla 32letá Britka Laura, která má v Hongkongu trvalý pobyt. Její 11měsíční dcera Ava byla hospitalizována s horečkou a dýchacími obtížemi, v nemocnici se u ní prokázal koronavirus. Její stav je nyní stabilizovaný, bude se muset ale minimálně sedm dní zotavovat bez rodičů.

Ti ji viděli alespoň na chvilku přes videohovor. „Lámalo mi to srdce. V tomhle věku je separační úzkost největší, byla k neutišení, jenom plakala a křičela ,Mami, mami,‘“ dodala Laura, která si nepřála zveřejnit své celé jméno.