Téměř dva miliony dětí trpí astmatem kvůli znečištění. Jeho hlavním zdrojem je doprava

Výfuky přináší astma

Anenbergová a její kolegové zkoumali přízemní koncentrace oxidu dusičitého neboli NO 2 . Jedná se o látku, která se do ovzduší uvolňuje z výfukových plynů, tepelných elektráren či továren. Ve studii sledovali nové případy astmatu, které se objevily u dětí od roku 2000 do roku 2019. Astma je chronické onemocnění, které způsobuje zánět plicních dýchacích cest.

Základní výsledky shrnuli autoři v několika bodech:

Z odhadovaného počtu 1,85 milionu nových případů dětského astmatu, které byly v roce 2019 celosvětově připsány NO 2 , se dvě třetiny vyskytly v městských oblastech.

, se dvě třetiny vyskytly v městských oblastech. Podíl případů dětského astmatu spojených s NO 2 v městských oblastech v poslední době klesl, pravděpodobně v důsledku přísnějších předpisů o čistotě ovzduší, které zavedly země s vyššími příjmy, jako jsou Spojené státy nebo země Evropské unie.

v městských oblastech v poslední době klesl, pravděpodobně v důsledku přísnějších předpisů o čistotě ovzduší, které zavedly země s vyššími příjmy, jako jsou Spojené státy nebo země Evropské unie. Přestože se ve vyspělém světě situace lehce zlepšuje, ve většině států se naopak zhoršuje, zejména v jižní Asii, subsaharské Africe a také na Blízkém východě. Pro zdravotnické i sociální systémy zemí v jižní Asii a subsaharské Africe představují případy dětského astmatu související se znečištěním NO 2 velkou zátěž.

velkou zátěž. Už předchozí studie stejného týmu popsala, že NO 2 je spojený s přibližně 13 procenty celosvětového počtu dětského astmatu, a dokonce až s polovinou případů astmatu v 250 nejlidnatějších městech na světě.

Celkově se ale podíl dětských případů astmatu spojených s oxidem dusičitým snížil z pětiny v roce 2000 na 16 procent v roce 2019. Tato dobrá zpráva znamená, že čistší ovzduší v Evropě a některých částech USA přineslo velké zdravotní výhody pro děti, zejména pro ty, které žijí ve čtvrtích v blízkosti rušných silnic a průmyslových areálů.

Vědci ve studii tvrdí, že tyto výsledky ukazují, že podmínky jsou zlepšitelné – a že je právě proto zapotřebí udělat mnohem více, a to jak v zemích s vyššími příjmy, tak v částech světa, které stále bojují s omezováním škodlivých emisí z vozidel a dalších zdrojů jedovatého plynu.

Znečištění přináší smrt

Jen v roce 2019 lze se znečištěním ovzduší ve městech spojovat 1,8 milionu nadměrných úmrtí. Studie ukazuje, že 86 procent dospělých a dětí žijících ve městech po celém světě je vystaveno takovému množství jemných prachových částic, které překračuje hodnoty stanovené Světovou zdravotnickou organizací.