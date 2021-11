Gibraltar naočkoval 118 procent populace. Covid se tam šíří, nemocnice ale nezahlcuje

Gibraltarští zdravotníci informovali veřejnost, že o víkendu se objevilo ve čtyřiatřicetitisícové zemi 124 nových případů. Za posledních sedm dní bylo zachyceno průměrně 56 případů nákazy za den, přitom ještě v září to bylo méně než deset případů denně. Ke středě bylo na Gibraltaru 474 aktivních případů – může to sice vypadat jako málo, ale ve skutečnosti to znamená, že covidem momentálně trpí 1,3 procenta populace. Tento nárůst je nejhorší od ledna 2021.

Na Gibraltaru se podařilo vakcinovat proti covidu prakticky celou dospělou populaci a v současné době je proočkovanost na úrovni 118 procent. Toto číslo může vypadat jako nesmysl, ale země do cifry zahrnuje i stovky plně vakcinovaných Španělů, kteří denně překračují hranice za prací. Pokud by se počítaly jen standardní metody, pak je Gibraltar naočkován z 99 procent, kromě dětí dostal vakcínu téměř každý člověk.