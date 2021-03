Experti měli v Číně problém se dostat k datům, připustil šéf WHO. Několik zemí včetně Česka vyjádřilo znepokojení

„Co se WHO týče, zůstávají všechny hypotézy ve hře,“ řekl Tedros. „Původ viru jsme ještě neobjevili,“ připustil. Vědecký tým sice dospěl k závěru, že nejméně pravděpodobnou hypotézou je to, že virus unikl z laboratoře, podle WHO ovšem tato záležitost vyžaduje další vyšetřování.

Skupina, v níž bylo 17 zahraničních a 17 čínských odborníků, se domnívá, že nový typ koronaviru se mohl na člověka rozšířit od netopýrů, případně od luskounů. „Ale žádný z virů, který byl doposud identifikován u těchto savců, není natolik podobný viru SARS-CoV-2, že připadá v úvahu jako jeho přímý předchůdce,“ řekl Peter Ben Embarek, který misi WHO do Číny vedl.

Vědci se proto domnívají, že virus se na člověka mohl přenést přes mezihostitele, toho se jim ale dosud identifikovat nepodařilo. Mohli by jimi být třeba norci, luskouni, psíci mývalovití nebo kočky domácí.

Infekce se mohla rozšířit rychleji

Zda se virus rozšířil z tržiště v čínském Wu-chanu, kde se prodávala divoce žijící a exotická zvířata, není podle expertů jasné. Existují i případy nakažených, kteří s tímto místem neměli nic společného. Výsledky mise tedy ukazují, že „tržiště ve Wu-chanu nebylo původním zdrojem nákazy“.

Embarek řekl, že je „naprosto možné“, že už v říjnu nebo listopadu 2019 se okolo čínského města Wu-chan objevovaly případy onemocnění covid-19. Potenciálně to mohlo vést k tomu, že infekce se do zahraničí rozšířila rychleji, než bylo doposud zdokumentováno.