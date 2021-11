Americké úřady definitivně schválily vakcínu od Pfizeru pro děti od pěti do jedenácti let

Zhruba 28 milionů dětí ve věku od pěti do jedenácti let má nyní ve Spojených státech nárok na vakcínu proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech. Zelenou dala očkovací látce pro tuto věkovou skupinu ředitelka tamního Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská jen pár hodin poté, co ji doporučila poradní komise orgánu, napsala agentura AP. Podle amerického prezidenta Joea Bidena jde o „rozhodující okamžik“ v boji s epidemií.