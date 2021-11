Komunisté utýrali ženu při výsleších, dceři o její smrti řekli až po letech. Těla politických vězňů tajně odklízeli do Ďáblic

Jeho matku museli také hospitalizovat. „Několikrát se psychicky zhroutila. Vzpomínám si, když mi bylo tak 17 let, že jsem přišel domů a maminka dělala dřepy. Když jsem se jí zeptal, proč to dělá, tak mi řekla, že to museli dělat při výsleších, když neodpovídali tak, jak měli. Když to ale trvalo několik hodin a já jsem nevěděl, co mám s maminkou dělat, tak jsem ji taxíkem odvezl do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde ji okamžitě přijali. Doktor se mě pak ptal, jestli nevím, proč dělá ty dřepy. Já jsem to věděl, ale bál jsem se to říct, aby mamince nějak neuškodilo, když o ní budou vědět, že byla vězněná z politických důvodů,“ dodává Klíma. I jeho matka Vlasta zemřela vlivem zničeného zdraví předčasně – v 53 letech ještě před pádem komunismu.