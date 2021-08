Po celém světě vymírají opylovači. Nová studie varuje před globálními riziky

„To, co se stane s opylovači, může mít obrovské následky pro lidstvo,“ uvedla ekoložka Lynn Dicksová z katedry zoologie v Cambridge. „Tito malí tvorové hrají zásadní roli ve světových ekosystémech. Pokud zmizí, můžeme mít vážné problémy.“

Nejčastějšími opylovači jsou zástupci hmyzu, zejména včely, motýli a také řada druhů brouků a much. Ale pyl nezbytný pro reprodukci rostlin přenášejí také například netopýři a kolibříci. Podle studie se bez těchto drobných tvorečků neobejde více než 75 procent potravinářských plodin a kvetoucích rostlin - včetně kávy, řepky a většiny ovoce. Přestože opylovačů na světě viditelně ubývá, o důsledcích pro lidské populace se ví jen málo.

Snad největším přímým rizikem pro člověka ve všech regionech je „deficit opylení plodin“. Tímto termínem se podle autorů studie označuje pokles množství a kvality potravinářských plodin a těch pro výrobu biopaliv. Odborníci hodnotili riziko „nestability“ výnosů jako vážné nebo vysoké na dvou třetinách planety - od Afriky po Latinskou Ameriku; jsou to oblasti, které jsou nejvíc závislé na výnosech drobných zemědělců.

„Výnosy plodin závislých na opylovačích kolísají více než například u obilovin,“ uvedla Dicksová. „Stále častější neobvyklé klimatické jevy, jako jsou extrémní srážky a teploty, výnosy plodin po celém světě už ovlivňují. A ztráta opylovačů přidává další nestabilitu - to je to poslední, co teď lidé potřebují.“

Lidstvo se stává stále závislejším

Podle zprávy z roku 2016, na níž se Lynn Dicksová podílela, došlo za poslední půlstoletí k třísetprocentnímu nárůstu produkce jídla závislého na opylovačích - za rok jsou to potraviny v hodnotě více než 577 miliard dolarů.

„Opylovači jsou od úsvitu lidských dějin zdrojem inspirace pro umění, hudbu, literaturu a technologie,“ uvedla ekoložka. „Všechna hlavní světová náboženství mají posvátné pasáže o včelách. Když v roce 2017 zasáhla Manchester tragédie, lidé sáhli po včelách jako po symbolu síly společenství.“

„Opylovači jsou často těmi nejbližšími zástupci přírody v našem každodenním životě. Jsou to tvorové, kteří nás zaujmou už v raném věku. Všímáme si jejich ztráty a cítíme ji. Kde jsou mračna motýlů na zahradě v pozdním létě nebo nesčetné můry poletující v noci otevřenými okny? Nacházíme se uprostřed krize vymírání druhů, ale pro mnoho lidí je to neuchopitelné. Možná jsou opylovači zvěstovatelem masového vymírání,“ varuje Dicksová.

Hrozba i pro vyspělé i rozvojové země

Vymírání opylovačů je zásadní hrozbou ale také pro vyspělé státy. Ztráta „řízených opylovačů“, jako jsou průmyslově provozované úly, byla ve studii vyhodnocena jako vysoké riziko pro severoamerickou společnost. Tam včelstva v úlech podporují pěstování plodin, jakou jsou jablka nebo mandle. I tam těchto opylovačů ubývá, zejména v důsledku nemocí a kolapsů včelstev.

Dopad úbytku opylovačů na planě rostoucí rostliny a plody je považovaný za vážné riziko v Africe, Asii a Tichomoří a Latinské Americe - v oblastech s mnoha zeměmi s nízkými příjmy, kde se venkovské obyvatelstvo spoléhá na potraviny pěstované ve volné přírodě.