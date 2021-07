Nárůst vlhké teploty může vyhnat z domovů desítky milionů lidí, vytvoří neobyvatelná místa

V extrémních případech dochází při nárůstu vlhké teploty i k vzestupu tělesné teploty a při tělesné teplotě 42 °C začne termoregulace lidského organismu selhávat. U starších a chronicky nemocných lidí může dojít k selhání organismu i při nižších teplotách.

Ve Spojených státech, přestože je řada budov klimatizována, zemře na úpal, tedy na celkové přehřátí organismu, ročně asi sedm set lidí. Nedávné studie zjistily, že mimo USA je úmrtnost mnohem vyšší.

Smrtící teplota

Při vlně veder v Evropě v roce 2003 a v Rusku v roce 2010 zemřely tisíce lidí při vlhké teplotě, která dosáhla 27 stupňů Celsia. Teploty vlhkého teploměru, které jsou blížší teplotě lidského těla, mohou způsobit přehřátí organismu během několika hodin. K tomu dochází, i když je člověk ve stínu, s minimem oblečení a s ventilátorem. Spalující slunce celou situace ještě zhoršuje.

Teplota vlhkého teploměru nad 35 °C už je neslučitelná s lidským životem. Tak vysoká vlhká teplota ale nebyla na světě ještě nikdy zaznamenána.

Stoupající vlhká teplota je ale z důvodu globální změny klimatu v posledních čtyřiceti letech stále častější na různých místech od Indie přes Střední východ až po Austrálii. Většinou se jedná o řídce obydlené oblasti. Pokud by ale vysoké vlhké teploty zasáhly hustě obydlenou oblast a horké počasí s extrémním pocitem dusna by trvalo delší dobu, byly by následky zničující a denně by umíraly tisíce lidí. V některých případech by to mohlo způsobit i významnou migrační krizi.

Ještě znepokojivější je, že k nárůstu teploty ruku v ruce s vlhkostí dochází o několik desítek let dříve, než se předpokládalo. Nejhůře postiženými se zřejmě stanou pobřežní oblasti, kde kromě stoupajících teplot bude vlivem většího výparu stoupat i vzdušná vlhkost. Odborníci v posledních letech častěji než dřív varují, že pokud nedojde k výrazným opatřením vedoucím ke snižování emisí a k zastavení nebo zpomalení globální změny klimatu, řada oblastí skončí bez života.