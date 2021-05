Světu docházejí pokusné opice. Covid vyčerpal jejich zásoby, víc je využívá Čína

Ve Spojených státech je sedm center pro chov primátů, v Tulane mají více než pět tisíc zvířat. Bohm říká, že někteří lidé si myslí, že by to pro pokusy související s covidem-19 mělo stačit. Připomíná ale, že je třeba udržet chov, a tak se jen část zvířat používá na pokusy.

Göttingenské Německé středisko primátů, vědecká instituce financovaná z veřejných peněz, většinu zvířat, která potřebuje pro základní výzkum, chová sama a nabízí je i ostatním výzkumným ústavům v Německu. Díky tomu je DPZ do velké míry nezávislé. I tak ale pociťuje dopady čínského zákazu vývozu opic. „V souvislosti s výzkumem během pandemie covidu-19 poptávka stoupla i nám,“ říká Treue. „Za normálních okolností bychom v takovém případě dodatečná zvířata pro naše výzkumy dovezli ze zahraničí, v současnosti to ale není možné,“ říká. Opice také mají podobný reprodukční cyklus jako lidé, a tak není možné jejich počty zvýšit podle potřeby.

Evropa a Spojené státy se s nedostatkem pokusných opic potýkají ze dvou důvodů: zaprvé kvůli výzkumu léků a vakcín proti covidu-19 po nich vzrostla poptávka. U žádné z doposud schválených očkovacích látek nebyly vynechány pokusy na opicích. Zadruhé Čína v důsledku propuknutí pandemie už v lednu 2020 zastavila obchod s opicemi. Podle washingtonské Nadace pro výzkum v biomedicíně do té doby 60 procent opic využívaných ve Spojených státech pro pokusy pocházelo z Číny.

Naprostá většina lékařského výzkumu, a to se týká i koronaviru, se odehrává prostřednictvím buněčných kultur nebo ve zkumavkách. Dilyaně Filipové ze spolku Lékaři proti pokusech na zvířatech je líto, že německý stát tento trend nepodporuje. „Na vývoj výzkumu bez pokusů na zvířatech připadá jen jedno procento z celkového objemu peněz,“ říká.

Platí ovšem i to, že koronavirus podpořil vývoj alternativních metod. Vědci pracují s umělými modely orgánů, počítačovými simulacemi a různými zobrazovacími postupy. Takto lze zkoumat tkáně plic nebo střev. „Díky těmto nástrojům se podařilo a stále daří přicházet na důležité poznatky, ale imunitní systém organismu jako celku nedokážou zcela nahradit,“ vysvětluje neurobiolog Roman Stilling z Pro pochopení pokusů na zvířatech.

„To, co je ve hře, je celkem jasné: těchto zvířat je potřeba pro otestování bezpečnosti a účinnosti všech vakcín, o kterých se nyní mluví,“ řekl Stefan Treue. Tento profesor je mluvčím platformy Pro pochopení pokusů na zvířatech a ředitelem Německého střediska primátů (DPZ). „Když nebude dostatek zvířat, nebude možné provést určité studie,“ upozorňuje Treue.

I v samotné Číně se pokusné opice staly nedostatkovým zbožím. Poptávka po nich byla vysoká už před pandemií a po jejím propuknutí ještě zesílila, říká Wang Chuej, obchodní zástupce pekingské firmy Prima Biotech, která chová opice a psy pro vědecké účely. „Mnoho velkých společností nakupuje opice ve velkém,“ tvrdí. Ceny vzrostly, podle čínských médií nyní jedna pokusná opice vyjde na 60 tisíc jüanů (194 920 korun).

Sdružení EARA vyzvalo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), aby se snažila Čínu přesvědčit k uvolnění zákazu vývozu opic pro výzkum v biomedicíně. Ministerstvo zahraničí v Pekingu ho ale stále odůvodňuje pandemií. Jakmile se situace ve světě zlepší, bude Čína prý uvažovat o obnovení povolení zvířata vyvážet i dovážet. Stefan Treue z Pro pochopení pokusů na zvířatech je přesvědčený, že Čína je nadále tak zdrženlivá z vědecko-strategických důvodů. „Mám dojem, že Číňané chtějí vlastní biomedicínský výzkum ještě více dostat na světovou úroveň,“ říká. Pro Evropu a Spojené státy by to měla být chvíle, aby přemýšlely o zvýšení kapacit vlastních chovů, protože lidé budou i nadále odkázáni na pokusy na zvířatech, myslí si Treue.