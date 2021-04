Zemřel novinář a propagátor vědy Karel Pacner. Osobně mluvil s Gagarinem i sledoval start mise k Měsíci

Kosmonautika byla vášeň, která mohla Karla Pacnera snadno minout. Původně chtěl psát o kultuře, ale tehdejší šéfredaktor Mladé fronty mu řekl, že jediné volné místo je ve vědě. A tím mu v roce 1959 úplně změnil život.

„Psát o vědě je vynikající dobrodružství. Víte, i když se vám někdy něco nelíbí, tak se to může stát vaším životním koníčkem,“ vzpomínal Pacner v České televizi. Z náhody se o deset let později stal životní zážitek. Startu Apolla 11 k Měsíci Karel Pacner coby novinář přihlížel přímo na mysu Canaveral. „Bylo to něco báječného. Něco ohromujícího, něco, co člověk zažije jednou za život,“ vzpomínal ještě po letech.

Stihl ještě zastávku v Los Alamos v Novém Mexiku. V místě, kde byla sestrojena první atomová bomba. A byl tak prvním novinářem z východního bloku, který se tam podíval. „U vchodu stála paní a hned poznala, že nejsem Američan, ptala se mě, odkud jsem. No mně zatrnulo, já jsem si říkal proboha, teď jde pro FBI. Přišla za pět minut, přinesla mi svazek materiálů a říká: tady máte všechno o našem muzeu a můžete všechno fotografovat,“ vzpomínal.

Jako publicista měl možnost sledovat nejen americké kosmonauty, ale hlavně ty sovětské. Setkání s Jurijem Gagarinem ho ale zklamalo. „Zapůsobil na mě jako nešťastný člověk,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 v dubnu 2017.