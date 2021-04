Karel Pacner: Gagarin nás všechny pozval do vesmíru

V květnu 1960 zkušebně odstartovali Sověti prototyp kosmické kabiny, zatím bez člověka. Nepovedlo se, nevrátila se. Pokus o vypuštění další v červenci dopadl ještě hůř, havarovala raketa. Zaznamenaly to americké sledovací stanice a my za železnou oponou jsme se o nich dovídali večer z Hlasu Ameriky. Až v srpnu měli Sověti úspěch, loď se dvěma pejsky kroužila celý den okolo Země a potom přistála. Člověk by mohl letět 5. listopadu.

V březnu se výprava pokusného psa a manekýna Ivana Ivanoviče jednou okolo Země podařila. Koncem měsíce podruhé.

Koroljov rozhodl: „Teď vypustíme kosmonauta!“ Mnozí inženýři to považovali za riziko – pořád máme hodně havárií. Hlavnímu konstruktérovi se to však neodvážili říct.

Tajný kód pro řízení

Z dvacítky kandidátů vytáhli sovětští instruktoři šest nejlepších. Dva mezi nimi vévodili: pětadvacetiletý nadporučík Jurij Gagarin a o rok mladší German Titov. Dalším náhradníkem byl Grigorij Něljubov. Velitel kosmonautů generál Nikolaj Kamanin nakonec vybral Gagarina. Zřejmě byl nejlepší – puntíčkář, optimista, skromný, učenlivý.

V pondělí 3. dubna odletěl Korojlov na Bajkonur. Ve středu ho následovali budoucí kosmonauti, každý v jiném letadle – pro jistotu. Američané plánují vypuštění svého člověka na 28. dubna, ale pouze po balistické dráze.

Raketu R-7 s kabinou Vostok vyvezli z montážní haly na startovací rampu v neděli 9. dubna. Tyčila se do výšky pětipatrového domu. Start proběhne ve středu 12. dubna. Do té doby musí proběhnout mnoho zkoušek lidí a techniky.

Noc před startem strávili Gagarin a Titov v malé finské chatce. Třebaže se tvářili, že spí, nespali, ale lékařům to při kontrole nepřiznali.

Ráno oblékli oba dva kandidáty do skafandrů. Kdyby se Gagarinovi udělalo nevolno, mohl ho Titov okamžitě vystřídat. Bylo to však divadélko – technici by museli vyměnit křesla v kabině, která byla na jejich těla přesně tvarována.

V 6:50 moskevského času, podle něhož se řídí všechna střediska, zastavil u paty rampy autobus s kosmonauty. Dvě hodiny před startem musí sedět Gagarin v raketě, aby všechno překontroloval. Bude nezúčastněným kosmickým cestujícím. Let budou řídit automaty.

Kdyby se náhodou něco pokazilo a musel by do řízení lodi zasáhnout, umožnil by mu to tajný kód. Po mnoha diskusích ho dostal v zalepené obálce. Ale Koroljov a někteří další ho kosmonautovi pošeptali: „125. Nesmíš to však na mne prozradit.“

Hlavní konstruktér a jeho spolupracovníci se přesunuli do bunkru vzdáleného od rampy celý půlkilometr. Odtud budou řídit celou výpravu.

Předstartovní kontroly pokračovaly. Když zavřeli poklop, kontrolka v místnosti řízení signalizovala, že jeden šroub není dotažený. Byl to omyl – vadná byla žárovčička. Kosmonaut zůstal neobyčejně klidný – tep měl 65 za minutu. Zato lidem na kosmodromu stoupl na 100.