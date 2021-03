Experimentální archeologové poprvé rekonstruovali mechanismus z Antikythéry. Zatím jen digitálně

A právě tato strojová jemnost vyvolává spoustu otázek o výrobním procesu, který stál za tak jedinečně složitým aparátem –⁠ například to, proč se nikdy nenašly žádné jiné, kdo mohl být jeho tvůrcem a a jak se ocitl na potopené lodi u ostrova Antikythéra.

„Co dělal na té lodi? Našli jsme jen jednu třetinu; kde jsou zbylé dvě třetiny? Jsou už zrezivělé? Fungovalo to vůbec někdy?“ To všechno jsou podle Wojczika otázky, na které je třeba hledat odpovědi –⁠ a experimentální archeologie s tím může pomoci. „Je to jako odpovídat na otázku, jak postavili Stonehenge, pomocí toho, že seženeme 200 lidí s lany a pokusíme se přetáhnout obří kameny přes Salisburskou planinu. To se trochu podobá tomu, o co se tu snažíme,“ vysvětluje vědec.

Výroba prvního počítače

K vytvoření modelu výzkumníci čerpali ze všech dosavadních výzkumů zařízení, včetně výzkumu Michaela Wrighta, bývalého kurátora Vědeckého muzea v Londýně, který již dříve sestrojil funkční repliku.

Pomocí nápisů nalezených na mechanismu a matematického modelu pohybu planet, který poprvé vymyslel starořecký filozof Parmenides, byli inženýři a experimentální archeologové schopni vytvořit počítačový model mechanismu složený z překrývajících se převodů, který se vešel do sotva 2,5 centimetru hlubokého prostoru.