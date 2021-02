Ministerstvo doporučuje ke schválení protilátkové léky proti covidu. Pomohly i Trumpovi

„Léčivé látky kasirivimab/imdevimab a bamlavinimab by se následně používaly v léčbě pacientů s onemocněním covid-19, u kterých je vysoké riziko těžkého průběhu onemocnění. Jedná se například o pacienty po transplantacích,“ doplnil ministr.

Ministerstvo zdravotnictví použití léků může umožnit na základě zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který v § 8 odst. 6 povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění. Vzhledem k probíhající epidemii onemocnění covid-19 by tak povolení léků bylo v souladu se zmíněným paragrafem.

Obě látky by mohly pomoct pacientům s mírným průběhem, aby se jejich stav dál nezhoršoval. Riziko hospitalizace a tedy vážného průběhu se v klinických testech snížilo téměř o tři čtvrtiny.

Tyto přípravky obsahují takzvané monoklonální - neboli uměle vytvořené protilátky. Ty cílí na S protein na povrchu viru. Navážou se na něj, a zabrání tak vstupu viru do buněk. Podobně fungují protilátky, které si tělo vyvine po prodělání nemoci. Ty umělé jsou ale přesnější.

Obě látky se testují už od léta, od té doby vznikla řada studií, které jejich účinnost potvrdily. Teď se vědci snaží zjistit, jestli budou fungovat i proti novým variantám viru. Jejich mutace totiž ovlivňují i strukturu a fungování S proteinu. Zatím se zdá, že látka od společnosti Regeneron by mohla být výhodnější. Obsahuje totiž dvě protilátky, každá cílí na trochu jinou část S proteinu, a tak je větší šance, že bude fungovat.

Protilátky bamlanivimab od firmy Eli Lilly jsou podle prvních studií sice účinné proti britské variantě, ale ukázaly se jako zcela neúčinné proti jihoafrické variantě. Jedna z komponent firmy Regeneron je sice také méně účinná, ale díky kombinaci s druhou je účinnost dobře zachovaná. Předběžné výsledky také ukazují, že další teprve vznikající zástupce tohoto druhu léků, protilátkový koktejl AZD7442 od AstraZeneca bude mít účinnost proti oběma variantám.

„Je důležité zajistit přípravek od firmy Regeneron, a to v co největším množství. Látka od Eli Lilly je účinná proti většině variant, zcela nevhodné je však její použití proti jihoafrické variantě. Přitom dochází ke konvergenci, tedy k vytváření mutací, ktere jsou podobné jihoafrické mutaci, i u britských variant viru. Bamlanivimab by byl proti těmto novým variantám neúčinný. AZD7442 je nadějný kandidát, jakmile dojde k jeho schválení,“ doporučuje český biochemik a imunolog Zdeněk Hel, který působí na Alabamské univerzitě.