Protilátkový koktejl funguje nejen jako lék, ale i jako prevence proti covidu, říká výrobce

Experti Eli Lilly se na základě výzkumu této látky domnívají, že by mohla být použita nejen k léčbě covidu-19, ale dokonce i k jeho prevenci –⁠ tedy podobně jako očkování, jen s krátkodobějším účinkem. Používání léku by mohlo pomoci lidem, kteří žijí ve velmi zasažených oblastech, aby se nenakazili.

„Samozřejmě si myslím, že vakcíny jsou účinnější než profylaxe a pravděpodobně i jejich ochranný efekt déle vydrží,“ uvedl v rozhovoru pro odborný web STAT Daniel Skovronsky, vedoucí výzkumu Eli Lilly. „V žádném případě by to tedy nemělo být vnímáno jako konkurence vakcínám. Náš přípravek by se měl používat v době, kdy už je na očkování pozdě –⁠ tedy když vypukne epidemie a bude pozdě na to, aby vakcína včas zabrala.“

Velmi mobilní výzkum

Studie, zahájená 3. srpna, byla provedena ve spolupráci s americkým Národním ústavem pro alergie a infekční nemoci. Eli Lilly použila neobvyklou strategii: připravila si několik upravených obytných vozů, ve kterých se daly připravovat léky, provádět testy a další laboratorní práce –⁠ když se za ně připojily přívěsy s dalším vybavením, sloužily jako jakési mobilní kliniky.

Daly se tak použít velice rychle přímo na místě, kde propukla epidemie covidu –⁠ v tomto případě šlo o domovy důchodců a další podobná zařízení pro seniory.

Díky tomu se podařilo zapojit do studie 1097 účastníků, 132 z nich bylo pozitivně otestováno na covid-19, další tři stovky byli senioři ze zařízení dlouhodobé péče a zbytek tvořili zaměstnanci těchto zařízení, včetně zdravotníků.