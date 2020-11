Do koncentráku ji poslali kvůli pár větám a nápisu na školní tabulce. Statečná řeholnice ale udavačce odpustila

A právě jedna z německých učitelek rozhodla o jejím osudu. „Na jaře 1941, když Němci okupovali Jugoslávii, otec jedné žačky napsal na školní tabulku, kterou děti nosily do školy, ,Ať žije Jugoslávie!'. To dítě to nesmazalo a všimla si toho německá učitelka, která poslala na otce udání. Pak ho zatkli a byl několik měsíců ve vězení,“ vysvětluje historička.

Obyvatelé Vlaštoviček to pak učitelce vyčítali. A ona si ve škole postěžovala Dolanské. „Ta jí údajně odpověděla, že měla tu tabulku smazat a nechat to být. Tahle učitelka se s tím svěřila lidem z obecního úřadu, kteří pak na Filomenu Dolanskou napsali udání, že schvaluje trestnou činnost. Pak byla předvolána na gestapo do Opavy a odeslána do koncentračního tábora,“ dodává Plachá.

V rozhodnutí o uvalení vazby z 30. června 1941 se píše, že Dolanská „se snaží ovlivňovat žáky ve státu nepřátelském ohledu a ke škodě němectví v pohraničním území a šíří nepokoj a vzrušení, zejména ve válečné době“.

Podobný přístup nacisté nejen u řeholnic volili často. „Část vězněných řeholnic byla v táborech proto, že přijímaly nový řeholní dorost, mladé dívky do řádu. To nebylo dovoleno a bylo na to nahlíženo jako na porušování válečné výroby, protože ty dívky měly primárně pracovat pro říši v zemědělství nebo v továrnách, měly být totálně nasazené. Pokud řády ale přijímaly nové členky, tak to bylo bráno jako protiněmecká činnost, která má narušit německé hospodářství. Také je zavírali za poměrně drobné přestupky, které ale překvalifikovali na trestnou činnost, a využili to jako záminku k potrestání,“ vysvětluje historička.

V táboře pletla punčochy. Zemřela ve 48 letech

Dolanská byla nejprve držena ve vazbě v Opavě a hned následující měsíc ji nacisté odeslali do koncentračního tábora Ravensbrück, který byl určen pro ženské vězeňkyně.

„Ravensbrück vznikl v roce 1939 a byly tam soustředěny všechny ženské vězeňkyně. Další ženské koncentrační tábory pak vznikly v roce 1942 už jen v Osvětimi a Lublin-Majdanku. Nelze vyloučit, že řeholnice byly vězněny i tam. V druhé polovině války pak vznikaly i pobočné tábory a tam se ženy mohly dostávat na práci. Během vyklízení území před blížící se frontou mohly být ženy přemístěny i do dalších kmenových táborů v centru německé říše, například do Bergen-Belsenu,“ vysvětluje Plachá.