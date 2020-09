Vikinská společnost byla mnohem rozmanitější. Výzkum ničí legendy o blond pirátech ze Skandinávie

Ukázalo se totiž, že například kostry ze slavných vikinských pohřebišť ve Skotsku patřily ve skutečnosti místním lidem, kteří zřejmě pouze přijali vikinskou identitu a byli proto pohřbeni jako „praví“ vikingové. Co zásadního vědci zjistili?

Mnoho vikingů mělo podle těchto výzkumů ve skutečnosti hnědé vlasy, nikoliv blond, jak bývají tradičně zobrazováni.

Vikinská identita se neomezovala jen na lidi se skandinávským genetickým původem.

Studie ukazuje, že genetická historie Skandinávie byla před vikinským věkem ovlivněna cizími geny z jižní Evropy, a dokonce i Asie.

Nájezdy na začátku vikinského období byly aktivitou, které se účastnily celé rodiny.

Genetické dědictví vikingů je patrné ve Velké Británii dodnes –⁠ tamní populace má asi z šesti procent vikinskou DNA.

Šestiletý výzkumný projekt, jehož výsledky vyšly v odborném časopise Nature, vyvrací do značné moderní image vikingů, jak je ukazuje popkultura, ale i jejich tradiční historický obraz. Vedl ho profesor Eske Willerslev z Cambridge. „Máme dnes představu dobře propojeného společenství vikingů, kteří se mezi sebou mísí, obchodují a podnikají nájezdy na vládce po celé Evropě. Vidíme to v televizi a čteme v knihách –⁠ ale geneticky jsme teď poprvé ukázali, že takový svět tehdy nebyl,“ uvedl Willerslev. „Tato studie mění vnímání toho, kdo vikingové vlastně byli,“ dodal.

Lupiči ze severu

Slovo viking pochází ze skandinávského výrazu „vikingr“ znamenajícího „námořní lupič“. Vikinská doba obecně odkazuje na období od roku 800, několik let po nejstarším zaznamenaném nájezdu, až do poloviny jedenáctého století, tedy několik let před normanským dobytím Anglie v roce 1066. Vikingové změnili politický a genetický ráz Evropy i oblastí mimo ni: králem Anglie se stal Knut Veliký, Leif Eriksson byl zase zřejmě prvním Evropanem, který se dostal do Severní Ameriky. A Olafu Tryggvasonovi se připisuje, že přinesl křesťanství do Norska.