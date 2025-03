Lidé jsou mizerní ve čtení psích emocí, naznačuje studie

Výsledky prozradily, že lidé zpravidla dobře nechápou emocionální stav svého psa, protože jeho emoce posuzují podle kontextu události, které jsou svědky a vnášejí do hodnocení příliš silně svůj vlastní pohled. „Lidé se nedívají na to, co pes dělá, ale na situaci, ve které se ocitl. Na základě toho vnímají své emoce,“ uvedla psycholožka Holly Molinarová , která se na studii podílela.

Upozorňuje nicméně na to, že i vnímání lidských emocí je složité a nestačí k němu jen pohled do tváře. Toto vyhodnocování ovlivňuje nálada, kulturní blízkost, situační kontext a spousta dalších faktorů, takže mnoho vyhodnocování emocí je neúspěšných i mezi tak blízkými lidmi, jako jsou například manželé.

Molinarová proto doporučuje lidem, kteří chtějí vyhodnotit psí emoce, zejména pokoru. Tedy uvědomit si a přijmout, že náš druh nebyl evolučně nastavený k tomu, aby psí emoce četl. A současně je zásadní přijmout, že podobně jako u lidí se projevy jednotlivých zvířat mohou od sebe lišit: „Osobnost každého psa, a tedy i jeho emocionální projevy, jsou pro něj jedinečné,“ vysvětluje Molinarová.

„Když na svého psa křičíte za to, že něco provedl, a on se tváří provinile, je to opravdu proto, že se tak rovněž cítí? Nebo proto, že se bojí, že ho budete kárat ještě víc? Když věnujete vteřinu nebo dvě navíc tomu, abyste se zaměřili na chování svého psa, a uvědomíte si, že musíte překonat předsudek, že se díváte spíše na situaci kolem zvířete než na něj samotné, může vám to hodně pomoci k tomu, abyste správně pochopili emocionální stav svého mazlíčka. To povede k vytvoření silnějšího pouta mezi vámi dvěma,“ nabádá vědkyně.