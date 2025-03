Vědci hledají odpověď na otázku, zda mají děti vědomí už před porodem

„Má dítě před narozením vědomí?“ Na konci letošního února se na Newyorské univerzitě (NYU) konalo setkání expertů, kteří tam řešili právě tuto otázku, která může být pro řadu lidí z mnoha ohledů kontroverzní. Že má vědomí dítě, které nastupuje do školy, asi zpochybní jen málokdo, stejně tak existuje většinová shoda na tom, že ho nemá právě oplodněné vajíčko. Ale kdy mezi těmito dvěma okamžiky lidské vědomí vznikne? A jak?

Tyto otázky se dotýkají samotné podstaty toho, co dělá člověka člověkem, ale kromě filosofických rozměrů mají i právní dopady, například ohledně potratů. Až doposud se předpokládalo, že vědomí vzniká u člověka po porodu, díky interakci s jinými lidmi a okolím. Jenže v posledních letech se dramaticky zlepšily technologické prostředky, které umožňují prostudovat člověka velmi detailně ještě před narozením. A to tak, aby netrpěla ani nastávající matka, ani samotné dítě.

Co je vědomí

O vědomí se v poslední době mluví zejména v souvislosti s umělými inteligencemi. Pokročilé modely možná už blízké budoucnosti by totiž měly mít „něco jako vědomí“. Teorií vědomí, které se pokoušejí co nejpřesněji vysvětlit, co to vědomí vlastně je, jsou desítky. Velmi zjednodušeně se ty nejrozšířenější shodují na tom, že je to stav, ve kterém si bytost uvědomuje sama sebe a svět kolem. Jedná se tedy o schopnost vnímat, myslet, cítit a – být si toho všeho vědom.

Vědomí se dnes spojuje především s činností mozku; v náboženských představách se mu ale velmi blíží představa duše, která není s mozkem nutně spojená. Duše se v těchto úvahách od vědomí liší tím, že je nesmrtelná.