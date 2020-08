Co bude s koronavirem do roku 2024? Prognózy jsou postavené na nejistotě

„Spousta míst opatření uvolňuje, jiná ale zase ne. Ve skutečnosti opravdu nevíme, co se stane,“ uvedla pro Nature Rosalid Eggová, která modeluje chování infekčních nemocí na britské London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Důležitost toho, aby lidé některá základní opatření dodržovali, zdůrazňují i další výzkumy. Například mexická studie zjistila, že pokud by asi 70 procent obyvatel této země nosilo roušky a mylo si ruce, tak by se nemoc přestala v květnu nebo červnu šířit – jenže vláda uvolnila většinu opatření dříve a počet mrtvých s koronavirem tak přestal klesat a udržuje se na stabilně vysoké úrovni. Podle modelů k tomu nejvíc přispěly dva svátky, kdy se nemoc masivně rozšířila.

Jeden z nejrozsáhlejších modelů, jenž společenská opaření na zpomalení pandemie popsal, vznikl v Brazílii, na Univerzitě Anhembi Morumbi v São Paulu. Tam počítačové vědci otestovali více než čtvrt milionu matematických modelů různých strategií. Vyšlo jim, že pokud se 50 až 65 procent chová na veřejnosti obezřetně, pak to může i při snižování sociálních opatření zabránit vzniku dalších vrcholů infekce po dobu dvou let.

Například červnová zpráva z Královské univerzity v Londýně ukázala, že v 53 zemích, které již uvolnily karanténní opatření, nedošlo k rychlému návratu silné vlny infekcí – přitom právě to se na základě starších dat předpokládalo. „Podceňuje se, jak moc se změnilo chování lidí, co se týká nošení roušek, umývání rukou i společenské izolace,“ věří spoluautor této zprávy Samir Bhatt.

A to znamená, že úmrtnost na covid je nižší než by naznačoval prostý pohled na statistiky, ale současně je mnohem vyšší riziko nákazy, než si lidé připouštějí. Výše uvedený model říká, že v červenci 2020 už mělo nový koronavirus asi 108 milionů lidí a zemřelo na něj 699 tisíc osob.

Tato zjištění mají oporu i v dalším modelu z London School of Hygiene & Tropical Medicine. Vychází z něj, že aby se podařilo lokální infekce dostatečně rychle podchytit, musí fungovat systém, jenž dokáže zachytit nejméně 80 procent nakažených. Vědci nyní na základě těchto dat hledají ideální cesty, jak dlouho je třeba podezřelé kontakty izolovat, jak efektivitu trasování vylepšit pomocí digitálních technologií i to, kde je hranice mezi opatřeními, která jsou ještě pro veřejnost snesitelná, a která už ne. Sebelepší záměr, jenž je ale lidmi odmítnut, je totiž k ničemu.

Autoři článku v Nature se proto domnívají, že vlny nákaz nového koronaviru budou přicházet v blízké budoucnosti s každou zimou. Podobně jako u chřipky by měla u dospělých každá další nákaza znamenat vždy nižší riziko – ale jak moc, to už bude záležet na tom, jak rychle imunita proti této chorobě zmizí.

Obavy ohledně stálosti imunity vyvolala i studie vědců z londýnské King's College, kteří u pacientů s covidem-19 monitorovali hladinu protilátek v krvi a zjistili, že jejich koncentrace byla už tři měsíce po dosažení vrcholu výrazně nižší. „Co se týče protilátek, je reakce lidí na virus slušná, za krátký časový úsek však slábne,“ hodnotila výzkum jedna z jeho autorek Katie Dooresová. Dodala, že jakákoli vakcína „bude potenciálně dělat to samé“.

Několik odborníků nicméně v rozhovorech s americkým magazínem The Atlantic naznačovalo, že z výsledků studie nelze vyvozovat dalekosáhlé závěry. Poukazovali mimo jiné na to, že londýnský tým se zabýval jen jedním apektem lidského imunitního systému, či na možnost, že organismus se bude schopen viru SARS-CoV-2 ubránit i s nízkou hladinou protilátek.

„Rozhodně jsem byl dost znepokojený, když jsem viděl ty titulky. Ale pak jsem se podíval na data. A při pohledu na ně jsem z toho neměl zas tak špatný pocit,“ shrnul virolog Shane Crotty z kalifornského výzkumného ústavu La Jolla Institute for Immunology.

Některé studie také naznačují, že by imunitu proti novému koronaviru mohlo zvyšovat prodělání jiného koronaviru způsobujícího běžná nachlazení. Podle předběžných a velmi opatrných závěrů britských vědců by tento scénář mohl stát až za padesáti procenty imunity.

2021 a dál

Všechny tyto proměnné a neznámé vedou autory modelů k maximální opatrnosti v tom, jak dalece budou jejich předpovědi realistické a jak moc jim budou moci vlády věřit a řídit se jimi.

Zcela klíčovou roli bude hrát dostupnosti vakcíny – to tvrdí například jeden z nejslavnějších světových epidemiologů Marc Lipsitch, který s kolegy už v květnu zkoumal budoucí scénáře vývoje pandemie.

Zatím se očekává, že by se covid-19 mohl chovat podobně jako jeho blízký příbuzný, SARS. A to znamená, že by vysoká úroveň protilátek vydržela přibližně pět měsíců, na nižší úrovni by se udržely další dva až tři roky. Kromě toho je ale organismus chráněn ještě buněčnou imunitou, jenže její role se zatím nedá tak dobře popsat – pandemie totiž trvá příliš krátkou dobu. Americký epidemiolog Michale Osterholm to shrnuje stoicky: „Musíme si prostě počkat…“

Tým harvardských epidemiologů proto věří, že existují v podstatě hlavní tři scénáře pro blízkou budoucnost, které jsou založené právě na imunitě.

Pokud virus způsobuje jen krátkodobou asi čtyřicetitýdenní imunitu jako koronaviry OC43 and HKU1, které také člověka napadají, pak bude docházet k novým vlnám každoročně, a to nejpravděpodobněji v zimních měsících.

Je-li imunita permanetní, pak by se mohl svět po této vlně pandemie pomalu vracet do normálu, a to i bez vakcíny.

Jestliže by imunita vydržela asi 18 až 24 měsíců, pak by se sice nemoc několik let znatelně oslabovala, ale kolem roku 2024 by udeřila znovu a možná ještě silněji než na začátku roku 2020.

Profesor Osterholm, který tyto scénáře posuzoval, však dodává, že lidstvo je ve zcela nové situaci a modelování založené na znalosti jiných virů nemusí dávat dost přesné předpovědi: „Jsme uprostřed pandemie, pro kterou není precedens,“ připouští Osterholm.