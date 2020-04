V Jižní Koreji má 222 pacientů COVID-19 znovu poté, co se z něj vyléčili

Zjednodušeně řečeno, reaktivace by znamenala, že člověk s COVID-19 nebyl schopen bojovat s virem poté, co se zdálo, že se zlepšuje. Reinfekce by znamenala, že se člověk zcela zotavil, ale poté se virem znovu nakazil.

„Můžeme se na to dívat jako na reinfekci nebo na reaktivaci viru,“ uvedl pro stanici al-Džazíra lékař Roh Kyung-ho. A právě rozdíl mezi těmito dvěma slovy –⁠ reinfekce a reaktivace –⁠ by mohl být klíčem v globálním boji proti nemoci COVID-19.

O případech znovunakažení/znovuobjevení viru je ale jen málo informací: kvůli ochraně soukromí nezveřejňuje Jižní Korea o lidech s koronavirem příliš údajů. Z dat se dá vyčíst jen to, že asi 20 procent těch, u nichž se nemoc objevila znovu, je ve věku kolem 20 let, druhou největší skupinu pak tvoří padesátníci.

Jižní Korea podle něj navíc ve srovnání s jinými zeměmi uplatňuje přísnější standardy pro to, co se považuje za úplné vyléčení. „Vzhledem k vysoké přesnosti testovacích souprav a velkému množství prováděných testů je případů reinfekce nebo reaktivace jen velmi málo,“ dodal vědec.

„Pokud by se jednalo o reinfekci, znamenalo by to, že imunitní systém nebyl v lidském těle schopen správně vytvořit imunitu vůči COVID-19,“ řekl Hwang. „Znamenalo by to, že v budoucnosti bychom měli problémy s kontrolou epidemie i s vývojem očkování nebo jiných léků,“ dodal.

Že se jedná spíše o reaktivaci viru, se domnívá také virolog Christian Drosten z berlínské nemocnice Charité. Podle něj se podobné mechanismy objevují u více virů, a navíc existuje několik studií, které nazačují, že imunita u člověka přinejmenším nějakou dobu vydrží. Virus má ale zjevně schopnost přinejmenším u několika procent pacientů vydržet v těle delší dobu, než se původně očekávalo.

Zkušenosti z Číny

Přestože se i Číně povedlo šíření viru zpomalit, lidé s přetrvávajícími pozitivními testy představují jednu z největších výzev v další fázi boje proti pandemii. Všichni tito pacienti měli ve chvíli, kdy nemoc překonali, na koronavirus negativní test, ale později byl výsledek opět pozitivní. U mnoha to bylo po 50 nebo 60 dnech, u některých i po 70 dnech od chvíle, kdy u nich byl koronavirus poprvé diagnostikován, říkají wuchanští lékaři.