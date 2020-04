Staromódní očkování proti koronaviru zabralo proti jeho různým kmenům. Vědci jsou opatrně optimističtí

Vědci ze Sinovac Biotech, soukromé čínské společnosti se sídlem v Pekingu, podali dvě různé dávky své vakcíny COVID-19 celkem osmi opicím druhu makak rhesus. O tři týdny později zavedli do jejich plic virus SARS-CoV-2, virus, který způsobuje COVID-19. U žádné z opic se infekce plně nevyvinula.

Primáti, kterým byla podána nejvyšší dávka vakcíny, měli přitom nejlepší imunitní odpověď. Sedm dní poté, co dostali virus, nebyli vědci schopní detekovat virus v hltanu ani v plicích žádného z nich. Některá zvířata s nižším dávkováním sice virus pocítila, ale zdá se, že infekci bez problému zvládla, uvedl tým Sinovac ve zprávě zveřejněné na serveru předtisku bioRxiv.

Výsledek ještě podtrhuje stav čtyř makaků z kontrolní skupiny, jimž vakcína nebyla podána, ale virus dostali. U všech se objevila vysoká hladina virové RNA v několika částech těla a vznikl u nich těžký zápal plic. „Výsledky nám dávají hodně důvěry, že očkování bude fungovat i u lidí,“ uvedl říká Meng Weining ze Sinovacu.

Opatrný optimismus

Pokus z Pekingu sice ještě neprošel recentním řízením, s opatrným optimismem se k němu ale vyjadřuje také řada předních světových expertů, například německý virolog Christian Drosten – jeden z objevitelů původního viru SARS a současně první autor testu, který je schopný odhalit nový koronavirus.

„Líbí se mi,“ komentoval pro Science toto očkování Florian Krammer, virolog na lékařské fakultě Icahnovy Univerzity v New Yorku, který je spoluautorem zprávy o vývoji mnoha různých vyvíjených vakcín proti nemoci COVID-19. „Je to opravdu staromódní přístup, stará škola, ale mohlo by to fungovat. Nejvíc se mi líbí, že tuto vakcínu by mohlo vyrábět mnoho společností, a to i v chudších zemích,“ uvedl.