Singapurská cesta boje proti koronaviru funguje, země se poučila z epidemie SARS

„Uvědomili si, že chtějí investovat do budoucnosti, aby tak snížili ekonomické dopady příštích epidemií, které přijdou v budoucnosti,“ uvedl londýnský expert na infekční nemoci Martin Hibberd pro web Wired.

Singapur v rámci těchto změn zavedl nové cestovní kontroly a zdravotnickou infrastrukturu. Osvědčilo se mu to už o několik let později, když roku 2009 zemi zasáhla pandemická chřipka H1N1 – tehdy přezdívaná prasečí. Do země se dostala z Mexika a Singapur si na ní vyzkoušel, co se naučil při SARSu. Ukázalo se ale, že chřipka je mnohem nakažlivější než SARS – a tato opatření nebyla dostatečně účinná. A tak pětimilionová země přikročila k dalším úpravám a vylepšení pravidel.

A podle posledních dat o vývoji pandemie COVIDu-19 to zatím vypadá, že tentokrát byly přípravy dostatečné. Společně s Hongkongem, Tchaj-wanem, Japonskem a Jižní Koreou Singapur zavedl velmi přísná pravidla na hranicích a v další dopravě, aby dokázal co nejrychleji najít nemocné.

Zrušené akce, uzavřené školy, lidé doma

Vláda zveřejňuje detailní informace o tom, kolik osob již bylo na virus testováno, jejich bydliště a také jejich sociální kontakty. Všechny tyto zákroky měly za cíl nastavit přísná pravidla sociální izolace. Singapur také rychle zrušil všechny akce, uzavřel školy a řekl lidem, ať zůstanou doma. Důsledkem je, že země má méně infikovaných i mrtvých než Čína a Itálie, a to nejen celkově, ale především proporčně k velikosti populace.

Podařilo se jim tak zpomalit náběh epidemie, snížilo se množství přenosů mezi lidmi a také se tak nezahltily nemocnice, jako se stalo například v čínském Wu-chanu nebo v Itálii.

Právě Singapur je podle řady expertů jedním z nejlepších modelů vhodných k následování, pokud by se postižené státy chtěly vyhnout smrtnosti více než šest procent, jakou má Itálie, ale přiblížily by se raději Jižní Koreji, která má smrtnost asi 0,8 procenta a zavedla podobná pravidla.

Singapur i Korea využívají tak jako Tchaj-wan rozsáhlá data o nemocných, jejich kontaktech a místech, kde se infikovaní vyskytovali. „Vysoce detailní data budou kriticky důležitá pro naše pochopení této epidemie,“ tvrdí epidemiolog Justin Lessler z Univerzity Johnse Hopkinse. „Je to přesně tento druh detailních analýz, které budou kritické pro zodpovězení otázek ohledně role lidí bez symptomů a dětí,“ dodal.