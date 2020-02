Před 60 lety explodovala na Sahaře atomová bomba. Francie odpálila „modrého tarbíka"

Francie do roku 1961 na stejné střelnici uskutečnila ještě tři další podzemní pokusné výbuchy, také ony dostaly jména po tarbících: bílý, zelený a rudý tarbík. Na základě Evianské mírové dohody, která ukončila válku a díky níž Alžírsko získalo nezávislost, si Francouzi základnu podrželi až do roku 1967, od roku 1961 do roku 1966 ale jaderné bomby testovali u alžírské vesnice In Eker. Poté se testy přesunuly do Polynésie na atoly Mururoa a Fangataufa, kde Francie v roce 1968 poprvé vyzkoušela vodíkovou bombu.

Testy se setkaly s velkou kritikou jak mírových aktivistů, tak i místních. Roku 2005 zde alžírská vláda provedla výzkum, který potvrdil, že v epicentru zkoušek je stále vysoká radiace.

Dějiny jaderných zkoušek

V srpnu 1949 uskutečnil jako druhý v pořadí po USA jaderný výbuch bývalý Sovětský svaz. Místem se stala jaderná střelnice ležící 130 kilometrů od kazašského města Semipalatinsk. Třetí zemí, která vyzkoušela jadernou zbraň, se stala v říjnu 1952 na ostrovech Monte Bello severozápadně od Austrálie Británie. Za Francii se jako pátá země na světě zařadila v říjnu 1964 Čína.

Šestou zemí, která uskutečnila jaderný výbuch, byla v roce 1974 Indie. Jí však oficiální statut jaderné velmoci nepatří, protože tento termín přísluší jen státům, které pokus provedly před 1. lednem 1967. Neoficiální jadernou velmocí je i Pákistán, který v květnu 1998 přiznal pět podzemních jaderných pokusů v oblasti Čághaí u afghánských hranic. Reagoval tím na pět dalších jaderných výbuchů Indie. V říjnu 2006 vyzkoušela svou první jadernou bombu Severní Korea, která dosud provedla šest jaderných testů.