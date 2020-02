Archeologové: Dřevěná studna nalezená u Pardubic je nejstarší na světě

„Potvrdilo se jak dendrochronologickým, tak radiokarbonovým datováním, že skutečně je to v této chvíli nejstarší pravěká dřevěná struktura, která je známa. Protože nic staršího takto datováno zatím není, můžeme ji označit za nejstarší na světě. Bude to zřejmě záležitost dočasná, ale zatím to prvenství této studni musíme přiznat,“ uvedl Peška.

Pro archeology má nález studny veliký význam, a to nejen kvůli jejímu stáří, ale i díky vyspělé technologii, kterou byla postavena. „V rozích byly dřevěné kůly, které byly vydrážkované, a do těchto drážek se dávala opracovaná prkna. Podle dosavadních archeologických nálezů jsme si mysleli, že tato technika byla použita až někdy v době bronzové a později, například v době římské. Nyní už víme, že byla používána i tímto neolitickým lidem. Takže nejen stáří, ale i vyspělá technologie je velmi zajímavá až omračující. S tím skutečně nikdo nepočítal,“ uvedl Peška.

Výzkum podle ředitele olomouckého archeologického centra pokračuje, unikátní studna se nyní konzervuje. Paralelně s konzervací budou vědci dělat další analýzy, zejména přírodovědné.

„Nyní pracujeme na mikromorfologii studny, na rozboru určitých chemických látek, které by tam mohly být obsaženy a mohly by nám ukázat, jak tehdy vypadalo kolem studny přírodní prostředí,“ doplnil ředitel Archeologického centra Olomouc. Po ukončení výzkumu by se měla stát zhruba do dvou let součástí expozice pardubického muzea.

Je opravdu nejstarší?

Výsledky tohoto výzkumu vyšly v odborném časopise Journal of Archaeological Science. Podobných studní existuje více, jen v Evropě se ví asi o čtyřiceti ze stejného období. Je možné, že řada z nich je ještě starší než ta od Ostrova. Například studna v maďarském Sajószentpéteru pochází možná z let 5400 až 5200 před naším letopočtem a stáří studny z Tiszakürtu ve stejné zemi se odhaduje dokonce na dobu mezi roky 5600 a 5400 před naším letopočtem.