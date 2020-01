Bílá smrt. Nejlepšího odstřelovače dějin stvořila Zimní válka

Zpětně viděnou jsou jeho výsledky až neuvěřitelné a mohou se jevit jako finská propaganda, ve skutečnosti se ale dají poměrně dobře ověřit. Denně dokázal zastřelit tři až pět nepřátelských vojáků, celkově zastřelil svou puškou potvrzeně 259 rudoarmějců. Podobný počet nepřátel sprovodil ze světa i samopalem. Finové občas uváděli i zcela absurdní čísla kolem osmi set zabitých Sovětů, ta ale patří spíše do říše fantazie.

Kariéra tohoto snipera přitom trvala jen do března 1940. Od ledna před osmdesáti lety, kdy Sověti dostali nové velení, postupovali mnohem agresivněji a dokázali mnohem účinněji soustředit své jednotky na místech ofenziv.

Přes krutou zimu, kdy rtuť teploměru padala až k mínus čtyřiceti stupňům Celsia, svedli do Finska dostat čerstvé jednotky a postupovali vpřed. Häyhäho jednotka se dostala na začátku března do prudkých bojů a sniper byl postřelen kulometnou palbou do obličeje. Na frontu už se nevrátil; sedm dní poté, co byl zasažen, podepsalo Finsko se Sovětským svazem ponižující příměří.

Nezúčastnil se ani žádných dalších bojů druhé světové války - zásah do tváře, který utrpěl, mu přivodil následky na celý zbytek života. Pro Finy se navíc stal tak výrazným symbolem odporu proti silnějšímu nepříteli, že bylo nepředstavitelné, aby přišel o život. Zbytek života strávil stejně jako dobu před válkou - na vesnici jako lovec, zemědělec a chovatel psů.

Dožil se 96 let a zemřel roku 2002, až na tři měsíce války celý život strávil zcela obyčejně. Ale během té krátké doby se stal jedním z největších finských hrdinů.

Kdo prohrál Zimní válku

Ani Häyhäova statečnost ale nemohla zvrátit výsledky války, v níž měl Sovětský svaz tak masivní převahu. Uzavřením takzvaného moskevského míru Finsko ztratilo téměř celou Karélii včetně Viipuri, území v oblasti Salla a svou část Rybářského poloostrova na pobřeží Barentsova moře. Dále souhlasilo se zřízením vojenské základny v Hanko a s dalšími požadavky.