Kamery pro rozpoznávání obličejů zažívají celosvětový rozmach, Čína už jich nasadila 200 milionů

Čínská firma Huawei svůj monitorovací systém včetně rozeznávání obličejů nabízí v zahraničí v rámci balíčku nazvaném Safe City (bezpečné město). Podle deníku Financial Times tuto technologii koupilo už přes 200 měst po celém světě, většinou v Asii a v Africe. Společnost se však například v Ugandě musela bránit obvinění, že pomáhá místní politické reprezentaci špehovat názorové oponenty.

Indie jde vlastní cestou, San Francisco kamery zakázalo

Vlastní systém rozpoznávání obličejů plánuje vybudovat Indie. Po Číně druhá nejlidnatější země světa chce vytvořit celonárodní databázi s policejními fotografiemi zločinců, portréty občanů z oficiálních dokumentů či obrázky z novin. Kamery by následně porovnávaly on-line zachycené obličeje s těmito daty. Policisté by rovněž měli speciální aplikaci na svých telefonech, jež by jim umožnila pořídit fotografii v terénu a ihned podle ní zjistit identitu podezřelého.

Opačný přístup k rozpoznávání obličejů má například vedení San Franciska, které letos v květnu využití technologie jako první americké město preventivně zakázalo. Později se k němu připojilo několik dalších měst v USA. Senát státu Kalifornie využití biometrických dat pro policejní práci následně postavil mimo zákon.

Z evropských zemí se v současnosti hovoří o využití technologie rozpoznávání obličejů například ve Francii, v Dánsku či v Británii.

V Praze bude nasazení kamer řešit Úřad pro ochranu osobních údajů

Téma nastolilo v druhé polovině listopadu i vedení pražské policie, když požádalo magistrát, aby aktivoval tento systém na šesti místech v hlavním městě. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s tímto krokem nesouhlasí. Předseda bezpečnostní komise magistrátu Petr Hlubuček (STAN) považuje věc za citlivou a Praha podle něj požádá o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů.