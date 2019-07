Led kolem Antarktidy v posledních letech rekordně taje. A na rozdíl od Arktidy vědci neví proč

„V případě Arktidy panuje shoda v tom, že za tání tamního ledu může oteplování oblasti. V Antarktidě ale za prvních třicet let pozorování místo tání led přibýval. To je pro nás záhada,“ poznamenala Parkinsonová.

Za pouhé tři roky se tak v Antarktidě rozpustil led, který se tam pětatřicet let střádal, a v rychlosti tání předstihla i Arktidu. NASA se teď snaží najít vysvětlení v záznamech za čtyřicet let satelitního monitorování oblasti.

Vědci se snaží hledat vysvětlení ve změnách, ke kterým došlo v atmosféře nebo v oceánech, jako jsou nové proudy teplého vzduchu od severu nebo změna mořských proudů. Zatím se ale na žádné z teorií neshodli. Jisti si přitom nejsou ani budoucím vývojem, od loňska totiž led zase pomalu přibývá.

„Vidíme, že ubývá ledové pokrývky. Vidíme, že se mění proudění vzduchu, roste teplota oceánů a jejich kyselost, mění se biodiverzita. Všechno, co v Antarktidě posledních několik desítek let sledujeme, ukazuje na změnu,“ uvedl profesor z Královské univerzity v Londýně Martin Siegert.

Oproti Arktidě ale zřejmě bude průběh na Antarktidě jiný. Oblasti kolem severního a jižního pólu se totiž liší i geograficky. Zatímco severní pól leží na moři, Antarktida je pevnina obklopená ledovci.

„Po velkém tání z období 2014 až 2017 může následovat přírůstek ledu v dalších letech. Nejsme si tím jistí, ale zajímavé je, že dvě období velkého tání z roku 1970 a pak 2014–2017 se nepodobají ničemu, co bychom zaznamenali v Arktidě,“ domnívá se Claire Parkinsonová.

Hrozba stoupání hladiny světových oceánů

Vědci při hledání příčin, které by odhalily i budoucnost ledového kontinentu, závodí s časem. Jeho proměna by totiž mohla ovlivnit celý svět. „V Antarktidě je tolik ledu, že pokud by všechen roztál, zvedla by se hladina světových oceánů o šedesát metrů,“ varoval Siegert.

Výrazně by se projevila ale i menší změna. V současnosti sníh a led v Antarktidě sluneční záření odráží. Pokud by se ale jeho plocha i nadále zmenšovala, hladina oceánu by záření začala pohlcovat a to by se projevilo dalším zvyšováním teploty.