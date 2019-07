V brazilském pralese se objevil virus decimující obojživelníky. Rozšířil se zřejmě z žabích farem

Vědci jeho stopy našli ve vzorcích, které odebrali v okolí města Pass Fundo na koci roku 2017. Mezi vzorky byla jak místní, tak invazivní zvířata. Všechna ale umírala nebo už byla mrtvá, právě kvůli působení ranaviru. Přírodovědci o tom nyní informovali v odborném časopise Journal of Wildlife Disease.

„Našli jsme v tamních jezírcích spoustu mrtvých pulců a ryb. Byl to obraz zkázy. Teď analyzujeme všechna data, která jsme posbírali, abychom mohli poskytnout odpovědi na otázky ohledně ohrožení populace obojživelníků v oblasti jihoamerického deštného pralesa,“ uvedl Ruggeri.

Situaci zkomplikovaly žabí farmy

Pozorování, která vědci podnikli v terénu, zatím ukazují, že ranavirus je pro brazilské žáby a další tvory stejně smrtící jako všude jinde, kam již pronikl. Například v jednom z rybníčků nenašli jediného původního obojživelníka, ale více než dvacet mrtvých pulců skokanů volských – což je invazní druh žáby původem ze Severní Ameriky. Je schopný virus přenášet, aniž by se jím sám nakazil. Příčinou smrti skokanů tedy virus zřejmě nebyl.

Právě skokani volští a jejich schopnost přenášet nemoc jsou zřejmě hlavním vektorem infekce. Tyto velké žáby jsou nesmírně oblíbené gurmány. Mají dlouhé nohy se silnými stehny, takže se z nich dá získat větší množství masa. Díky tomu se skokani začali chovat na farmách na čtyřech světadílech ve více než čtyřiceti zemích. Právě Brazílie je v současné sobě druhým největším producentem skokaního masa na světě – vědci se tedy domnívají, že se virus dostal do volné přírody právě z těchto farem.

„Chov žab jako podnikání se vyvíjí velmi proměnlivě. Od 90. let dvacátého století zanikla řada farem a mnoho zvířat v důsledku toho uniklo do volné přírody,“ popisuje další z autorů studie Luis Felipe de Toledo. Současně ale připouští, že ve hře je stále ještě také možnost - že by virus mohl pocházet z Brazílie a mohlo by se tedy jednat o zcela odlišný kmen.

Kromě viru ohrožuje žáby i plíseň

Situaci podle biologů ještě více komplikuje fakt, že u dvou nalezených skokanů našli plísňovou infekci Batrachochytrium dendrobatidis – neboli chytridiomykózu. Ta pochází podle genetiků z Korejského poloostrova. Na začátku 20. století se ale začala rychle šířit, podle ekologů především kvůli mezinárodnímu obchodu.