Hlubokomořské ryby vidí barevně, odhalila česká vědkyně. S výzkumem se dostala na obálku Science

Podle vědců by hlavní funkcí tohoto tyčinkového mechanismu barevného vidění mohla být detekce bioluminiscence, tedy záblesků, které vydávají některé ryby pro rozlišení. Záblesky bývají v určité barvě, a ryba tak může lépe rozlišit svou kořist od ostatních. Hlubinovka sama, jak tvrdí Musilová, záblesky také vydává, a proto by pro sebe mohla lépe najít partnera pro rozmnožování.

České ryby mají, podle Musilové, hodně čípků, takže vidí velmi dobře barevně během dne. Tento objev se týká také českého kapra. „Má čtyři tyčinkové geny. Je to vlastně jediná ryba mimo hlubokomořské, která má více než dva. Nevíme ale, co to pro něj znamená. Mohlo by to pro něj znamenat, že také vidí lépe barevně v nízké intenzitě světla vzhledem k tomu, že žije v zakalených vodách,“ doplnila Musilová.

Vědecký projekt začala Musilová před čtyřmi lety ve švýcarské Basileji. Na výzkumu spolupracuje s kolegou z Queenslandu v Austrálii. Dále spolupracují s univerzitou v Oslu, v Curychu, v Idaho ve Spojených státech a v Marylandu v Austrálii.