Před změnami klimatu by se české lesy mohly obrnit sazenicemi z jihu. Překážkou jsou ale zákony

Problém by podle vědců vyřešilo povolení přeshraničního dovozu semen a sazenic, který nyní Česko, Polsko a Slovensko na rozdíl například od Německa, Rakouska a Maďarska neumožňují. „Je zakázáno dovážet semena například z Rakouska do Česka. Přitom by se dala použít semena odjinud a adaptovat je na české podmínky,“ podotkl Silvio Schüler z rakouského výzkumného lesnického centra.

Jedle bělokorá by českým lesům pomohla

Projekt počítá s dovozem pouze sazenic stromů, které se v Česku přirozeně vyskytují. Nenarušovala by se tak druhová skladba lesů například exotickými stromy. „Jde třeba o jedli bělokorou, která se vyskytuje od jižní Itálie až po jižní Německo. Bylo zjištěno, že jedle původem z Kalábrie je lépe adaptována na současné klimatické podmínky. Ideálně by se tedy měla z jihu Itálie do středu Evropy dovážet,“ vysvětlil Lstibůrek.