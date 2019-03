Kůrovec cestuje vlakem. Převážení napadeného dřeva rozšiřuje škůdce i tam, kde dosud nebyl

Podle ministerstva zemědělství bude ochrana lesů důslednější poté, co začne platit novela lesního zákona. To by mohlo být po 1. dubnu letošního roku. Ministerstvo zemědělství letos na řešení kůrovcové kalamity vyčlenilo dotaci 1,15 miliardy korun. Zároveň připravuje nové podmínky pro využití kalamitního dřeva coby paliva.

Státní podnik Lesy ČR v těchto dnech rozesílá dopisy více než 160 tisícům drobných vlastníků lesů a v nich je vyzývá ke společnému boji proti kůrovci. Největší správce lesních porostů v zemi nabízí bezplatné poradenství při vyhledávání a zpracování napadených stromů.