Stát chce zabrzdit zkázu zdejších lesů. Na kůrovce jde efektivnějšími zásahy techniky

Novela zákona by měla začít platit ještě v březnu – tak aby podle ní lesníci mohli postupovat na jaře co nejdříve. Protože ji navrhli poslanci napříč stranami, měli by ji bez potíží schválit.

„Je to úprava podmínek, které jsou dosud velmi striktní, aby se přednostně těžily nejproblematičtější věci,“ podotkl předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik. „Návrh podporujeme, protože zvyšuje akceschopnost zásahů proti kůrovci v hospodářských lesích,“ doplnil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.