Země může být pouhých 140 let od doby, kdy dožene klimatické rekordy staré 56 milionů let

Vědci popsali, že pokud budou uhlíkové emise narůstat podobným tempem jako v současnosti, pak se jejich množství vyrovná úrovni během PETM už roku 2159. „Já ani vy už tady v té době nebudeme, ale je to vlastně jen čtyři generace daleko,“ uvedl hlavní autor práce Philip Gingerich. Výsledky publikoval v odborném časopise Paleoceanography and Paleoclimatology. „Když se ale zamyslíte nad tím, ajk bude vypadat život vašich dětí a jejich dětí a vnoučat, už se té době blížíte,“ dodal.

Nová vědecká studie popsala, že lidstvo vypouští do vzduchu oxid uhličitý až desetkrát rychleji, než se do atmosféry uvolňoval během období takzvaného paleocén-eocenního termálního maxima (PETM). Tato klimatická událost proběhla před přibližně 56 miliony lety a trvala asi 170 tisíc let.

Právě období PETM vědci často používají jako srovnání s moderní změnou klimatu způsobenou člověkem. „Úroveň množství uhlíku, který se uvolňuje do vzduchu, je opravdu bezprecedentní – dokonce i v kontextu geologických událostí, jako byla PETM,“ vyjádřil se Gabriel Bowen, geofyzik z Utažské univerzity, který se na této studii nijak nepodílel. „Nemáme vlastně žádná geologická srovnání, podle nichž bychom se mohli řídit, abychom popsali, jak bude svět reagovat na takovou změnu,“ říká vědec.

Přesnější environmentální důsledky množství uvolněného uhlíku, jako bylo v době PETM, jsou nejasné, ale podle autorů práce zřejmě tak náhlé zvýšení teplot povede k vymření mnoha druhů. „Ty šťastnější se dokáží přizpůsobit, nebo budou migrovat do míst, kde budou mít šanci přežít,“ předpovídá paleontoložka Larisa DeSantiová, která se věnuje adaptaci života v podobných klimaticky extrémních obdobích.

Aby se teplota zase snížila na dobu před průmyslovou revolucí, pak bude trvat tisíce let, říká vědkyně. „Tohle se netýká jen doby za sto let – bude trvat dlouhou dobu, než se oxid uhličitý dostane zase zpět do země. Nebude to krátkodobá perioda. Opravdu se vrháme do tisíců let teplejšího světa, pokud nezačneme okamžitě jednat.“

Varování z minulosti

Vědci si zatím nejsou úplně jistí, jak vlastně mohlo k PETM před 56 miliony roky dojít. Jsou si ale jistí tím, že díky masivnímu množství uhlíku, který se v té době dostal do atmosféry, stouply teploty o 5-8 stupňů Celsia, což znamenalo, že globální průměrné teploty se tehdy pohybovaly kolem 23 stupňů Celsia, tedy asi o sedm stupňů výše, než jsou v současnosti.

Vědci se domnívají, že v době PETM zcela roztál led na pólech a v Arktidě rostly palmy a žili krokodýli. Nejde sice o vůbec nejteplejší období v dějinách planety, ale od doby vymření dinosaurů to nejteplejší období bylo.