Slovenští dopravci protestují na přechodu s Ukrajinou. Vadí jim levná konkurence

Slovenští řidiči kamionů si stěžují, že přišli o zakázky kvůli tomu, že ukrajinští dopravci nabízejí své služby za nižší ceny a převážejí zboží nejen mezi Ukrajinou a Evropskou unií (EU), ale také v rámci samotného evropského bloku. EU dříve umožnila ukrajinským dopravcům jezdit do Unie bez povolení, tato výjimka by měla skončit v závěru prvního pololetí příštího roku.

Nespokojení dopravci žádají urychlený návrat k původním pravidlům vstupu ukrajinských kamionů do zemí sedmadvacítky. Tvrdí, že by se ona blokáda neměla týkat humanitární a vojenské pomoci pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, stejně tak by neměly být omezené dodávky čerstvého a chlazeného zboží či paliv.