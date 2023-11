Polskou vládu se pokouší sestavit Morawiecki, opoziční strany už ale podepsaly koaliční smlouvu

List Gazeta Wyborcza napsal, že strany nedokázaly najít společné stanovisko ohledně potratů, které jsou po dva roky starém nálezu ústavního soudu v Polsku prakticky zakázané. Shodují se na tom, že tento nález zneplatní. Jak by potratová politika ale v Polsku měla napříště vypadat, není jasné.

Strany koalice už avizovaly, že chtějí v zemi obnovit principy právního státu, kvůli jejichž porušování Evropská komise Polsku pozastavila výplatu části peněz z unijní pokladny. Plánují také změny ve veřejnoprávních médiích, která se v uplynulých letech podle kritiků stala nástrojem propagandy PiS, nebo posílit práva žen, včetně obnovení financování umělého oplodnění metodou in vitro ze státních peněz.

Politik podle Reuters dříve naléhal na Dudu, aby neotálel s jeho pověřením sestavit vládu, a argumentoval tím, že zdržení by mohlo poškodit šance na odblokování finančních prostředků EU určených pro Polsko, které Brusel zmrazil kvůli sporu o polské soudní reformy.

Už dříve podle agentury Reuters ale prohlásil, že se stane premiérem, ať se hlava státu rozhodne jakkoliv. „Chtějí si ukrást dalších pár dní, možná dva nebo tři týdny. Je to škoda,“ řekl. Dodal, že nechápe, proč Duda vystavuje Morawieckého a další politiky PiS „smutnému ponížení“.

Také podle Grzegorze Schetyny, Tuskova poradce a bývalého maršálka Sejmu, je to špatně. „Prezident nám dopřává další týdny chaosu a špatného politického kabaretu,“ uvedl.

Duda „neměl na výběr“

„Morawiecki byl pověřen Dudou spíše z jakési ceremoniální povinnosti. Také z důvodu toho, aby PiS bylo déle u moci a stihlo například zabetonovat některé pozice ve státních institucích, ve státních firmách. Ostatně náznaky toho vidíme i v posledních dnech a týdnech – ať už se týkají centrální banky či petrochemického gigantu PKN Orlen nebo některých soudů, včetně Nejvyššího,“ uvedl zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos.

Dodal, že Duda však neměl příliš na výběr. „Je politikem, který vzešel ze strany Právo a spravedlnost. Byl volen přímo a do budoucna předpokládá, že bude pokračovat v politické kariéře už nikoliv jako prezident, ale v nějaké jiné zřejmě volené funkci a pakliže by nepověřil svého bývalého spolustraníka a nevyšel vstříc své bývalé straně, tak by se mohl definitivně rozloučit s některými hlasy voličů tvrdého jádra Práva a spravedlnosti,“ dodal zpravodaj.

Podobně se vyjádřila i socioložka Helena Chmielewská-Szlajferová v rozhovoru pro liberální deník Gazeta Wyborcza. „Duda upřednostnil svou osobní kariéru před zájmy země. Držel se stranické linie,“ uvedla.

„Duda projevuje solidaritu se svými stranickými kolegy, kteří stále potřebují čas na vymazání dat ve svých počítačích, spálení dokumentů a nastražení pastí na novou vládu,“ napsal také Chrabota v deníku Rzeczpospolita.

Mýtus ukradeného vítězství

Na ministerstvech se totiž stále rozhoduje o rozdělování financí. Podle Deutsche Welle také ve státních médiích ovládaných PiS, která v posledních letech sloužila jako „hlásná trouba strany“, dostávají zaměstnanci nové smlouvy, aby se nyní zabránilo jejich propuštění.

Podle některých pozorovatelů je však v sázce ještě více. Pokus o sestavení nové vlády PiS poslouží k „budování mýtu ukradeného vítězství“, napsala například Agnieszka Dlugoszová v týdeníku Newsweek Polska. Podle ní měl tento mýtus pomoci PiS a jejímu lídrovi Jaroslawu Kaczyńskému, který zmizel ze scény ihned po oznámení výsledků a chyběl i na pondělním setkání nově zvolených zákonodárců PiS ve varšavském sídle strany, znovu získat moc v nadcházejících komunálních a poté prezidentských volbách.