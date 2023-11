„Dvoutýdenní vláda“ Morawieckého složila přísahu, důvěru patrně nezíská

Morawiecki, který je polským premiérem od prosince 2017, má nyní dva týdny na to, aby v Sejmu vystoupil s programovým prohlášením svého kabinetu a požádal o důvěru. Neobjevil se v něm například Zbigniew Ziobro, který jako ministr spravedlnosti a generální prokurátor byl tváří kontroverzních justičních reforem z posledních osmi let, kvůli nimž je Varšava ve sporu s Evropskou komisí.

Z prominentních zástupců PiS není ve vládě kromě Morawieckého a dosavadního ministra obrany Mariusze Blaszczaka nikdo. Podle některých komentátorů si významní představitelé strany nechtěli kazit renomé členstvím ve vládě, která je určena k brzkému zániku.

„Je pravděpodobné, že tato vláda dostojí své přezdívce, kterou v médiích získala, a bude vládou dvoutýdenní. Na okraj je zajímavé poznamenat, že i když se ministři zúčastní vlády jen na čtrnáct dní, jak se všeobecně předpokládá, tak každému z nich bude náležet odstupné ve výši v přepočtu 100 tisíc korun,“ řekl zpravodaj České televize v Polsku Andreas Papadopulos.

V novém kabinetu je více než polovina žen. „To je opravdu hezké gesto PiS vůči ženám, že až v dvoutýdenní vládě beznaděje se našlo místo na jejich větší zastoupení,“ poznamenal ironicky novinář televize TVN24 Konrad Piasecki.

Kaczyński wymyślił, Morawiecki zrealizuje. Człowiek na pilota będzie zawsze działał na pilota. Wstyd dla funkcji prezesa Rady Ministrów. — Tomasz Trela (@poselTTrela) November 27, 2023

Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński v rozhovoru s polskou agenturou PAP přiznal, že podobu vlády expertů a politiků vymyslel on. Nový kabinet, který složil přísahu v prezidentském paláci, má podle něj za úkol co nejdéle udržet vliv. Podle kritiků to znamená betonování pozic ve státní správě, justici, centrální bance nebo policii.

„Kaczyński to vymyslel, Morawiecki to provede. Člověk na dálkové ovládání bude vždy fungovat na dálkové ovládání. Je to ostuda pro funkci premiéra,“ napsal na sociální síti X Tomasz Trela, poslanec z opoziční Nové levice.

Vzhledem k tomu, že vláda kvůli rozložení sil v parlamentu důvěru nejspíše nezíská, považuje opozice celý povolební vývoj za snahu PiS zůstat u moci co nejdéle a využít tento čas například k obsazování státních institucí svými lidmi.