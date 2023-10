Visegrádská skupina je překonaná, míní Urbanová. Teprve nabere dech, oponuje Kobza

Kobza se však zaujal rozdílný postoj. „Musíme hledat, co nás spojuje a co je pro nás životně důležité. Je tady neoddiskutovatelný fakt, že Maďaři hájí jižní hranici Schengenského prostoru. Tam vedou i naši válku,“ prohlásil.

„Hodnoty jako rodina, tam bych byla ráda, aby mi tam ideálně vůbec nikdo nezasahoval, ani blízký mezinárodní partner. Pokud v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku budou konzervativní vlády, které budou říkat, že rodina má konkrétní podobu, tak doufám, že se Česká republika k těmto hodnotám hlásit nebude,“ řekla Urbanová a dodala: „Pokud společné hodnoty a témata mít nebudeme, tak je to znak sebevědomé země a vyjádření názoru. Vždyť my přece u toho společného stolu nemusíme sedět.“

„Skupina V4 je charakterizována společnými zájmy středoevropských zemí,“ řekl Kobza. „Jde o to, že ve střední Evropě i v Německu dochází k posunu od liberálních hodnot k těm konzervativním. Já myslím, že společné zájmy jsou dané konzervativními hodnotami, jako je rodina, děti a národní stát,“ doplnil. Snahy o rozdělení skupiny V4 označil za přání Evropské komise.

Urbanová nemá obavu z rozdělení zemí V4 v otázce podpory Ukrajiny v její obraně před ruskou vojenskou agresí. Připomněla nedávnou roztržku Varšavy a Kyjeva kvůli exportu a prodeji ukrajinského obilí. „Věřím tomu, že jakákoliv vláda bude v Polsku demokraticky zvolená, tak bude chápat, co znamená ruská agrese na Ukrajině, že má Polsko stát na straně obrany Evropy,“ doplnila.

Budoucnost skupiny V4

Podle Kobzy skupina V4 po slovenských a polských volbách nabere dech. „Vzhledem k tomu, co se děje s migrační vlnou do západní Evropy, se střední Evropa stává posledním ostrovem toho skutečného evropanství. Takže střední Evropa a V4+ je budoucnost Evropy, jsem o tom hluboce přesvědčen,“ řekl.

„Já si myslím, že naší budoucností je Slavkovský formát, to je mnohem mladší společenství států. Rakousko, Česká republika a Slovensko,“ řekla Urbanová a poukázala na to, že V4 je dvaatřicet let. „Myslím si, že už je překonaná, máme jiné formáty, kde se můžeme realizovat a inspirovat. Myslím, že Rakousko nám může být inspirací v řadě ohledů,“ dodala.