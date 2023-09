Rusko už nezvládne garantovat mír, zní z Arménie. Země se odklání od Moskvy, pokukuje na Západ

Po rozpadu Sovětského svazu Arménie delegovala velkou část kontroly nad železnicemi, energetickým sektorem a dokonce i vlastními hranicemi na Rusko. Když se v roce 2020 čtyřiačtyřicet dní bránila silnějším, Tureckem podporovaným silám Ázerbájdžánu, byly to ruské jednotky, které přispěly k příměří.

„V důsledku událostí na Ukrajině se schopnosti Ruska změnily,“ konstatoval v rozhovoru se serverem Politico Pašinjan a uznal, že Moskva není v jednoduché situaci, neboť strategický význam Ázerbájdžánu i jeho spojence Turecka pro ni od začátku invaze není zanedbatelný.

„Měli bychom se v této situaci pokusit maximálně snížit závislost na ostatních. Chceme být nezávislou, suverénní zemí. Ale zároveň musíme najít způsob, jak neskončit v centru ostrých střetů mezi Západem a Východem,“ zdůraznil arménský premiér.

Spoléhat na pomoc „velkého ruského ochránce“ pokaždé, když se jakýkoli konflikt rozhoří, je podle Pašinjana neudržitelné.

Ázerbájdžánské sevření

Náhorní Karabach byl od rozpadu Sovětského svazu dějištěm dvou válek, přičemž Rusko v obou případech zasáhlo. A ani období příměří nebyla klidná, ke střetům mezi Arménií a Ázerbájdžánem docházelo ve větší či menší intenzitě opakovaně.

Jerevan už se nechce spoléhat na schopnost Moskvy udržet na Kavkaze status quo. „Bezpečnostní situace se rapidně změnila v důsledku střetů podél hranice a invaze na území Náhorního Karabachu,“ uvedl Pašinjan a obvinil Ázerbájdžán z vytvoření „humanitární krize“ uzavřením Lachinského koridoru – jediné dálnice spojující zmíněný region s Arménií, kterou měly ruské jednotky střežit podle mírových podmínek z roku 2020.

Mnoha konvojům pomoci je fakticky zakázán vstup do enklávy a ruské síly navzdory ázerbájdžánské blokádě nezasáhly, což arménskou vládu rozhněvalo. Ázerbájdžán následně popřel, že by záměrně přerušil dodávky do Náhorního Karabachu, a tvrdil, že karavany s pomocí převážely kontraband a jsou míněny jako „provokace“.