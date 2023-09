ŽIVĚ: Zelená politika, ruská invaze na Ukrajinu a práva žen. Von der Leyenová hodnotí v europarlamentu stav EU

Díky Evropskému parlamentu, členským státům a mému týmu komisařů se nám podařilo splnit přes 90 procent toho, co bylo v roce 2019 vytyčeno. Ve svém tradičním projevu o stavu Evropské unie to v Evropském parlamentu prohlásila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Společně jsme ukázali, že když je Evropa odvážná, dokáže věci dotáhnout do konce,“ uvedla v proslovu, který je letos poprvé tlumočen i do znakového jazyka.