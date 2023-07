Saakašviliho stav vzbuzuje obavy, odsouzený gruzinský exprezident mluví o otravě

Při soudním jednání někdejší prezident Gruzie šokoval svým stavem – na videu byly patrné propadlé tváře, vyzáblý trup a trčící žebra. Líčení zkoumalo aspekty jeho údajného zneužití moci z roku 2007, když udělil milosti a rozehnal opoziční demonstrace. Odpykává si za to šest let.

Zelenskyj v tom vidí demonstrativní popravu

K propuštění Saakašviliho vyzval také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Gruzínského velvyslance poslal do Tbilisi ke konzultacím. „Svět dnes znovu vidí, jak Kreml, bohužel rukou současné gruzínské vlády, zabíjí ukrajinského občana Michaila Saakašviliho. (…) Ukrajina opakovaně vyzvala gruzínské úřady, aby tuto demonstrativní popravu zastavily,“ nechal se slyšet Zelenskyj.

Saakašvili vystudoval práva v Evropě a Spojených státech, posléze prorazil v gruzínské politice s celoživotním tématem boje proti korupci. Takzvaná revoluce růží ho vynesla do čela státu. Přes krátkou válku s Ruskem o status dvou promoskevských republik zemi přibližoval Západu. Ale podobně jako strhával masy, dělal si také nepřátele. Po odchodu do ciziny byl odsouzen v nepřítomnosti na šest let vězení.

Neméně bouřlivou kapitolou pro něj byla ukrajinská politika. Za vlády svého přítele Petra Porošenka byl guvernérem Oděské oblasti. Rozešli se ale ve zlém. „Nikdy se nevzdám. Budu bojovat až do konce. Nebojuji sám za sebe, bojuji proti všudypřítomné korupci,“ volal Saakašvili při návratu na Ukrajinu v roce 2017.

Pro prezidenta Zelenského vedl národní radu pro reformy. Když se ale vrátil do Gruzie, byl uvězněn. I po skončení protestních hladovek se jeho stav zhoršoval. Saakašvili tvrdí, že byl ve vězení otráven. Podle gruzínských úřadů příznaky pouze simuluje.