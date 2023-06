Stoltenberg: NATO poprvé od studené války plánuje kolektivní obranu. Zvýší zásoby munice

Země NATO poprvé od konce studené války mezi Západem a Sovětským svazem plánují kolektivní obranu a společné programy pro vojska, sdělil Stoltenberg.

„Je to poměrně nové a velice důležité. NATO se doposud ve svých obranných plánech počítalo s tím, že kdyby nepřítel někoho obsadil, tak by byl vytlačen. Dnes co říkal Stoltenberg, tak by to znamenalo, že než by nepřítel do země vůbec vstoupil, tak mu to Aliance znemožní. A k tomu budou sloužit kombinované síly aliančních armád,“ vysvětluje bývalý velvyslanec ČR při NATO Karel Kovanda.

Akutní potřeba munice

NATO má nyní 300 tisíc vojáků v pohotovosti, sdělil šéf Aliance, který vyzdvihl třeba rotační model vzdušné a raketové obrany a zdůraznil, že v době války je klíčové efektivní využití zdrojů, zvýšit produkci munice, nákup a také možnost vyměňovat si munici vzájemně.

„S municí je to nesmírně důležité a nesmírně naléhavé. Obrovské množství munice už teď putuje na Ukrajinu a zbrojovky ji nestačí doplňovat. V zemích tak zásoby ubývají a to není možné udržovat donekonečna. Aliance se nyní dohaduje, jakými pobídkami zařídit, aby bylo možné zásoby i doplňovat,“ poznamenal Kovanda.